Nowy rywal polskiego bramkarza

Radosław Majecki ma nowego konkurenta w walce o pierwszy skład w AS Monaco. Nowym piłkarzem klubu z księstwa został Vito Mannone. Włoch związał się z Monaco dwuletnią umową.

Żelazny rezerwowy

Na wstępie trzeba uspokoić fanów Polaka – Mannone jest ściągany głównie jako zastępstwo za Benjamina Lecomte’a, który w zeszłym tygodniu otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Na pewno w hierarchii na ten moment jest za byłym bramkarzem Legii Warszawa. Monakijczycy wydali na Polaka 7 milionów euro i traktują go jako inwestycję w przyszłość. Jeśli tylko nie wydarzy się katastrofa związana z nagłym załamaniem formy Majeckiego, to na pewno otrzyma on wiele szans. Inaczej ma się sprawa w przypadku 32-letniego Włocha, który będzie pełnić funkcję rezerwowego. Nie jest to nowość dla Mannone – przez większość kariery pełnił funkcję rezerwowego w różnych klubach, z których najpoważniejszą firmą był Arsenal.

Możliwy debiut Majeckiego

Dużo wskazuje na to, że w niedzielnym meczu Monaco przeciwko Nantes między słupkami stanie właśnie Radosław Majecki. W obliczu tego, że Lecomte jest na kwarantannie, a Mannone to opcja rezerwowa, przed Polakiem dość niespodziewanie otwiera się duża szansa. Oczywiście presja będzie bardzo duża i nie każdy młody polski bramkarz w Ligue 1 sobie z nią radzi, jednak Majecki już w Legii udowodnił, że wejście z marszu do pierwszego składu nie stanowi dla niego problemu. Oby tak było i tym razem.