Uli Hoeness: Nie było oficjalnej oferty za Thiago Alcantarę

Telenowela związana z odejściem Thiago z Bayernu Monachium ciągnie się już co najmniej od dwóch miesięcy. Nowego światła na sytuację postanowił rzucić Uli Hoeness, członek zarządu bawarskiego klubu.

Jeszcze niedawno wydawało się, że odejście Thiago do Liverpoolu jest niemal pewne. Anglicy mieli porozumieć się zarówno z piłkarzem jak i Bayernem w kwestii tego transferu. Inne zdanie ma na ten temat Uli Hoeness, który wypowiedział się w niemieckim kanale telewizyjnym Sport1.

“Czekają na ostatnią chwilę”

Hoeness w swoim stylu nie gryzie się w język. – Oferowaliśmy Thiago nowy kontrakt, jednak w ostatniej chwili zmienił zdanie. Prawdopodobnie już się porozumiał z Liverpoolem lub Manchesterem United. My jednak nie otrzymaliśmy żadnej oferty z tych klubów. Prawdopodobnie czekają na ostatnią chwilę okienka transferowego, żeby złożyć niską ofertę. Bayern musi zdecydować, czy chce się bawić w te gierki, czy stać na swoim stanowisku i zatrzymać Thiago – grzmi 68-latek.

Derbowa walka o Hiszpana

Jak potwierdza znany dziennikarz Fabrizio Romano, faktycznie usługami Hiszpana zainteresowane są Manchester United i Liverpool. “Czerwone Diabły” włączyły się do gry o Thiago w ostatnim czasie, rozmawiając z jego agentem. Mimo wszystko to “The Reds” wciąż są spokojni, że zawodnik wybierze grę na Anfield ze względu na perspektywę gry pod okiem Jurgena Kloppa, który miał osobiście przekonać zawodnika do gry w Liverpoolu. Jedno nie ulega wątpliwości: najbliższe dni na linii Bawaria – północna Anglia będą bardzo gorące.