Były napastnik Wisły Kraków wraca do ojczyzny!

1,5 roku trwała przygoda Zdenka Ondraska z MLS. Były napastnik krakowskiej Wisły odchodzi z Dallas FC i w kolejnym sezonie będzie reprezentował barwy Viktorii Pilzno.

Powrót po latach

Ondrasek przechodzi do Viktorii na zasadzie transferu definitywnego. Nie wiadomo, ile wyniosła klauzula wykupu, jednak nie była raczej za wysoka. Po pierwsze, były piłkarz Wisły ma rocznikowo już 32 lata. Oczywiście daleko mu do emerytury, jednak nie jest to zawodnik pierwszej młodości. Po drugie – nie był w Stanach niesamowicie skutecznym snajperem. 9 bramek w 25 meczach to niezły wynik, ale nie zniewalający. Odkładając dywagacje na bok – Czech wraca grać do swojego kraju po ośmiu latach.

Powody osobiste

Mówi się, że głównym motywem powrotu Ondraska do ojczyzny były powody osobiste. Prawdopodobnie chodzi o tęsknotę za swoją dziewczyną – Darią Dembińską. Polka nie pojechała z Ondraskiem do Stanów, ponieważ prowadzi w Krakowie swój własny biznes. Nie ma co ukrywać – z Krakowa do Pilzna jest nieco bliżej, niż do Dallas. Teraz Ondrasek będzie mógł w spokoju skupić się na grze.

