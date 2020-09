Tottenham bliski pozyskania dwóch zawodników Realu Madryt. Duże wzmocnienia “Spurs”

Tottenham jest o krok od dwóch dużych wzmocnień. Jak donosi włoski dziennikarz Fabrizio Romano – niebawem do drużyny prowadzonej przez Jose Mourinho dołączą Gareth Bale oraz Sergio Reguilon.

“Koguty” były do tej pory bardzo spokojne na rynku transferowym. Klub z północnego Londynu pozyskał tylko Pierre-Emile’a Hojbjerga, Matta Doherty’ego oraz rezerwowego bramkarza Joe Harta. Wygląda jednak na to, że końcówka okienka będzie dla Tottenhamu bardzo owocna.

Powrót po 7 latach

Największym hitem transferowym będzie niewątpliwie powrót Garetha Bale’a. Już od kilku dni mówiło się o ewentualnym powrocie Walijczyka do Tottenhamu i wszystko wskazuje na to, że potwierdzenie tego ruchu nastąpi w ciągu kilku godzin. Jak napisał za pośrednictwem Twittera Fabrizio Romano – 31-latek ma przejść do “Kogutów” na zasadzie rocznego wypożyczenia. Część pensji będzie mu płacić Real Madryt, natomiast resztę Tottenham. Jest to bardzo duże wzmocnienie drużyny prowadzonej przez Jose Mourinho – oczywiście Walijczyk w ostatnim czasie nie imponował formą, jednak miało to związek z tym, że po prostu wypalił się w Madrycie. W Londynie powinien ponownie odzyskać radość z grania.

Nowy lewy obrońca

To jednak nie koniec transferów na linii Estadio Santiago Bernabeu – Tottenham Hotspur Stadium. Już jutro nowym zawodnikiem “Spurs” ma zostać ogłoszony Sergio Reguilon. Kluby porozumiały się w kwestii sumy odstępnego – Tottenham zapłaci za 23-latka 30 milionów euro. To nie wszystko – Real wynegocjował klauzulę odkupu Hiszpana, ale nie została ona podana do informacji publicznej. Przechodząc jednak do kwestii czysto sportowych, na pewno ten ruch jest świetny dla Tottenhamu – od kilku lat na lewej obronie rywalizuje tam Danny Rose z Benem Daviesem, jednak obaj zawodnicy pewnego poziomu nie przeskoczą. Reguilon może dać “Kogutom” nową jakość.