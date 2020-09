Zagraniczne powołania na październikowe mecze reprezentacji Polski. Robert Lewandowski wraca do kadry

Jerzy Brzęczek ogłosił listę powołanych na październikowe spotkania reprezentacji Polski. Na liście jest dwóch zawodników, którzy nie zjawili się na ostatnim zgrupowaniu.

Powrót Lewandowskiego

Do drużyny narodowej powraca Robert Lewandowski. Napastnik Bayernu Monachium był nieobecny na ostatnim zgrupowaniu kadry z powodu przemęczenia sezonem, jednak teraz będzie już gotowy do gry. Jerzy Brzęczek chce również skorzystać z usług Przemysława Frankowskiego, który nie był obecny na ostatnim zgrupowaniu, ponieważ jego klub Chicago Fire nie zezwolił na przylot Polaka do Europy. Poza tymi dwoma zawodnikami, nie ma żadnych zmian względem poprzedniego zgrupowania.

Napięty terminarz

W przyszłym miesiącu reprezentacja Polski zagra aż trzy mecze: najpierw “biało-czerwoni” zmierzą się 7 października w towarzyskim spotkaniu z Finlandią w Gdańsku, cztery dni później również w tym samym mieście spotkają się z Włochami, a 14 października podejmą we Wrocławiu Bośnię i Hercegowinę. Dwa ostatnie spotkania zostaną rozegrane w ramach tegorocznej edycji Ligi Narodów. Terminarz jest bardzo napięty, więc z pewnością możemy spodziewać się szansy dla kadrowiczów, którzy do tej pory nie mieli okazji pokazać się w dłuższym wymiarze czasowym.

Komplet zagranicznych powołań na październikowe mecze:

Bramkarze: Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny, Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski

Obrońcy: Jan Bednarek, Arkadiusz Reca, Maciej Rybus, Kamil Glik, Sebastian Walukiewicz, Bartłomiej Bereszyński, Tomasz Kędziora, Paweł Bochniewicz

Pomocnicy: Grzegorz Krychowiak, Jacek Góralski, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Kamil Jóźwiak, Sebastian Szymański, Mateusz Klich, Karol Linetty, Damian Kądzior, Przemysław Frankowski

Napastnicy: Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Arkadiusz Milik