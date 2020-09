Świetne występy Polaków w Championship! Przemysław Płacheta z bramką, Kamil Jóźwiak z asystą

To bardzo udany weekend dla Polaków na Wyspach. Pisaliśmy o tym, że Mateusz Klich strzelił gola i zanotował asystę w meczu przeciwko Fulham. Nie gorzej radzą sobie nasi rodacy w Championship – zarówno Przemysław Płacheta jak i Kamil Jóźwiak mają powody do zadowolenia.

Joker Płacheta

Norwich City grało spotkanie przeciwko Preston. Przemysław Płacheta wszedł na boisko z ławki w 24. minucie zastępując na murawie kontuzjowanego Kierana Dowella. Jak się później okazało, była to zmiana na wagę jednego punktu. W 85. minucie Polak doskonale odnalazł się w bilardzie pod bramką Preston i precyzyjnym strzałem skierował piłkę do siatki, doprowadzającym tym samym do rezultatu 2:2. Była to jego debiutancka bramka w Championship i mamy nadzieję, że nie ostatnia.

Przytomny Jóźwiak

Kamil Jóźwiak również może być z siebie zadowolony po tym weekendzie. W przeciwieństwie do Płachety, były zawodnik Lecha rozpoczął mecz w pierwszej jedenastce. 22-latek odwdzięczył się trenerowi przytomnym zachowaniem pod bramką – wbiegł w pole karne, zastawił futbolówkę przed obrońcą i inteligentnie wycofał do nadbiegającego Jacka Marriotta, który strzałem po ziemi pokonał bramkarza Luton. Na pewno jednak Jóźwiak ma niedosyt, ponieważ ta asysta nic nie dała – w 88. minucie Derby straciło gola na 1:2 i w efekcie przegrało mecz.