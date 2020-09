Nagły zwrot w sprawie transferu Arkadiusza Milika. Polak może trafić do Hiszpanii!

Jeszcze kilkanaście godzin temu wydawało się, że Arkadiusz Milik jest o krok od podpisania kontraktu z AS Romą. Jak jednak donoszą włoskie media – transfer Polaka do “Giallorossich” wysypał się na ostatniej prostej. Według najnowszych informacji bardzo możliwe, że Milik zostanie piłkarzem Valencii.

Nieudane domino

26-latek był częścią wielkiej układanki. Miał trafić do Romy, która szukała napastnika, ponieważ o krok od podpisania kontraktu z Juventusem był Edin Dżeko. Turyńczycy zdecydowali się jednak w ostatniej chwili zmienić plany – ich nowym napastnikiem będzie Alvaro Morata z Atletico Madryt, który przeszedł już testy medyczne i wkrótce podpisze kontrakt. W związku z tym Dżeko na ten moment zostaje w Rzymie, co z kolei blokuje transfer Milika.

Hiszpańska nadzieja

Nie oznacza to jednak, że Milik na pewno pozostanie w Napoli co najmniej do zimy. Bardzo zainteresowana sprowadzeniem Polaka ma być Valencia. “Los Ches” bardzo pilnie poszukują napastnika, ponieważ tego lata sprzedali do Leeds United Rodrigo, czyli swojego najlepszego strzelca. Milik wydaje się być idealnym kandydatem, żeby załatać dziurę po Hiszpanie. Włoscy dziennikarze “La Repubblica” twierdzą, że temart jest zaawansowany i wszystko powinno się rozstrzygnąć w najbliższych dniach.