Luis Suarez oszukiwał na egzaminie z języka włoskiego! Urugwajczyk będzie mieć poważne kłopoty

Kilka dni temu media obiegła informacja, że Luis Suarez zdał egzamin ze znajomości języka włoskiego, aby otrzymać paszport kraju znajdującego się na Półwyspie Apenińskim. Jak się jednak okazuje, Urugwajczyk oszukiwał na egzaminie i może mieć przez to niemałe problemy.

“On nie zna włoskiego”

Według ustaleń włoskiej policji, Suarez miał znać pytania… przed egzaminem. Na niewiele się to jednak zdało, ponieważ jak wynika z podsłuchów rozmowy telefonicznej, Urugwajczyk nie zna nawet podstaw włoskiego: – Ma zarabiać 10 milionów euro rocznie, nie może to upaść przez to, że gość nie ma poziomu B1. – Ale on nie zna włoskiego. Nie umie odmieniać podstawowych czasowników. Dziś dałem mu symulację egzaminu. Ustaliliśmy, że będzie miał takie same zagadnienia. Dziś ostatnia lekcja, a on nie mówi pół słowa po włosku. W końcu egzaminator jednak się ugiął i przyznał mu bardzo wysoką ocenę.

“Spoczywa na tobie wielka odpowiedzialność”

Jednak nic dziwnego, że egzaminator ustąpił, ponieważ usłyszał groźby pod swoim adresem: – W każdym razie spoczywa na tobie wielka odpowiedzialność. Jak go oblejesz i gość nie dostanie obywatelstwa, rozpoczną atak terrorystyczny na ciebie. To poważna sprawa. Wygląda na to, że cała sprawa może zakończyć się nie tylko odebraniem włoskiego obywatelstwa Suarezowi, ale również innymi konsekwencjami prawnymi. Jedynym pozytywem całej sprawy jest to, że dla włoskiej policji wszyscy wobec prawa są równi i nie ma świętych krów.