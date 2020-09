Arkadiusz Reca może zmienić klub! Polak zostanie w Serie A

Dużo wskazuje na to, że Arkadiusz Reca odejdzie tego lata z Atalanty. Według informacji “Super Expressu” bardzo poważnie zainteresowane Polakiem jest Crotone.

Roczne wypożyczenie

Polak ma trafić do beniaminka włoskiej Serie A na zasadzie rocznego wypożyczenia. Klub z Kalabrii zastrzegł sobie jednak kwotę, za jaką będzie mógł wykupić Polaka. Wydaje się, że pod kątem regularnych występów, to bardzo dobry ruch Polaka. W Atalancie szans na grę nie ma właściwie żadnych, ponieważ pewniakiem na lewe wahadło u Gian Piero Gasperiniego jest Robin Gosens, natomiast w Crotone bez problemu powinien wywalczyć sobie miejsce w składzie.

Ligowy słabeusz

Jest jednak duży minus tego transferu – podopieczni Giovanniego Stroppy to murowany kandydat do spadku. Taki los wieszczono im już przed sezonem, a pierwszym meczem z Genoą (porażka 1:4 – przyp.red.) tylko potwierdzili obawy. Oczywiście sezon jest długi, jednak bardzo możliwe, że Reca zaliczy drugi spadek z rzędu – w zeszłym sezonie z hukiem zleciał z ligi ze SPAL. Taki wpis do CV na pewno chluby 25-latkowi nie przyniesie.