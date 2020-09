Wyjaśniła się przyszłość Michała Karbownika

Tego lata bardzo dużo mówiło się o odejściu Michała Karbownika. Bardzo konkretne miało być włoskie Napoli, które oferowało Legii 8 milionów euro. Wszystko jednak wskazuje na to, że 19-latek zostanie w Warszawie co najmniej do zimy.

W kontekście transferu Karbownika dużo zmieniła trenerska roszada w Legii. Czesław Michniewicz ma pomysł na ustawienie młodzieżowca na boisku, który wychowankowi Legii bardzo pasuje.

Powrót na nominalną pozycję

Nowy trener Legii chce, żeby Karbownik grał na pozycji numer 8. Jest zdania, że tam 19-latek pokaże się z najlepszej strony. Sam młodzieżowiec w ostatnich wywiadach wielokrotnie dawał do zrozumienia, że prawa obrona to nie jest jego nominalna pozycja i wolałby grać w środku pola. Faktycznie na prawej obronie Karbownik nie wyglądał najlepiej, jednak Aleksandar Vuković zdawał się tego nie dostrzegać.

Możliwe odejście

Zmiana pozycji Karbownika powoduje, że w środku pola Legii robi się spory tłok. Bardzo możliwe, że w związku z tym dojdzie do przynajmniej jednego odejścia z warszawskiego klubu jeszcze w tym okienku transferowym. Najprawdopodobniej z drużyną pożegna się Domagoj Antolić, który ma bardzo intratną propozycję z Turcji. Chorwat początkowo nie chciał odchodzić z Legii, jednak teraz nie będzie mieć wyjścia. Bartosz Slisz oraz Michał Karbownik są nie na sprzedaż, natomiast Walerian Gwilia i Andre Martins nie cieszą się dużym zainteresowaniem i w ostatnich dniach okienka raczej się to nie zmieni.