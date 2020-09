Kolejna kompromitacja Barcelony

Barcelona ponosi w ostatnim czasie same wizerunkowe klęski. Dotkliwa porażka z Bayernem, zamieszanie z Messim czy oddawanie piłkarzy za półdarmo to tylko niektóre grzechy “Dumy Katalonii” w ostatnich tygodniach. Dzisiaj doszła do tego wpadka wizerunkowa związana z odejściem Luisa Suareza.

Żenująca grafika

W związku z odejściem Urugwajczyka do Atletico Madryt, Barcelona przygotowała grafikę upamiętniającą jego najlepsze w barwach “Blaugrany”, którą opublikowała na swoich profilach na Facebooku i Twitterze. Problem w tym, że zrobiono ją w sposób tragiczny. Różne sylwetki 33-latka posklejane są w taki sposób, że dzieci z podstawówki mogłyby się tego wstydzić. Co gorsza – grafika wrzucona na instagramowy profil klubu jest jeszcze gorsza. Pojawia się pytanie – czy naprawdę nie dało się w bardziej uroczysty sposób pożegnać jednego z najlepszych strzelców w historii Barcelony?

Jak widać w klubie nie ma teraz:

– kompetentnego prezesa

– kompetentnego dyrektora

– kompetentnego grafika A oprócz tego środkowego napastnika, prawego obrońcy i kilku innych piłkarzy. Suarez w Atletico będzie walczył o koronę króla strzelców. https://t.co/q4uBIpTgQk — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) September 24, 2020

Tchórz Bartomeu

To jednak nie koniec kompromitacji ze strony klubu. Dzisiaj ma odbyć się pożegnanie Luisa Suareza – mają być na nim obecni Jordi Alba, Gerard Pique, Sergio Busquets, Sergi Roberto i Leo Messi. Josep Bartomeu też ma się pojawić, jednak… opuści budynek przed konferencją prasową, czyli najbardziej oficjalną częścią pożegnania. Wygląda to na ewidentną próbę ucieczki prezydenta Barcelony przed niewygodnymi pytaniami. To stosunkowo nieistotna rzecz, jednak dobrze pokazuje, w jakim miejscu znajduje się klub po sześciu latach kadencji Bartomeu.