Zlatan Ibrahimović z koronawirusem!

Koronawirus wciąż stanowi duży problem dla futbolu. Dzisiaj oficjalna strona AC Milan poinformowała, że Zlatan Ibrahimović jest zakażony koronawirusem.

Drugi po Duarte

Cała drużyna Milanu została poddana badaniu przed dzisiejszym spotkaniem w Lidze Europy przeciwko FK Bodo/Glimt. Z całej grupy przebadanych wynik pozytywny wyszedł tylko Ibrahimoviciowi. Nie jest to jednak pierwszy zawodnik Milanu z koronawirusem – dzień wcześniej koronawirusa zdiagnozowano u Leo Duarte. Obaj piłkarze czują się dobrze, ale oczywiście przebywają obecnie na przymusowej izolacji w swoich domach i nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu składu na najbliższe mecze.

Szczęście w nieszczęściu

Kwarantanna Ibrahimovicia to oczywiście gigantyczna strata sportowa, jednak szczęście w nieszczęściu dla Milanu jest takie, że najbliższe mecze nie są zbyt wymagające dla “Rossonerich”. Podopieczni Stefano Piolego do przerwy reprezentacyjnej zagrają (prawdopodobnie) dwa mecze Ligi Europy z o wiele słabszymi rywalami oraz dwa spotkania w lidze z beniaminkami – Crotone i Spezią. Po październikowej przerwie na reprezentacyjne mecze od razu są derby Mediolanu, jednak do tego czasu Ibrahimović powinien być już gotowy do gry.