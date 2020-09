Pogoń Szczecin pozyska syna słoweńskiej legendy?

Pogoń Szczecin wzmocni atak jeszcze przed końcem letniego okna transferowego? Jak informuje “Janekx89”, do klubu może trafić Słoweniec Luka Zahović.

Problemy w ataku Pogoni

“Portowcy” od ponad pół roku zmagają się z problemami w ataku. Na początku roku z klubu odszedł Adam Buksa i od tamtej pory nikt nie jest w stanie go zastąpić.

– Ciągle jednak brakuje nam jednak typowej dziewiątki, która będzie w stanie zapewnić choćby 10-15 goli w sezonie. Na ten moment łatamy tę dziurę Adamem Frączczakiem, a także młodymi piłkarzami – Adrianem Benedyczakiem i Hubertem Turskim, ale to jest melodia przyszłości, na razie muszą się ograć przy bardziej doświadczonych zawodnikach. Przydałby się nam taki Marcin Robak z sezonu, gdy zdobywał koronę króla strzelców w barwach Pogoni. Wtedy by można wymagać od klubu walki o najwyższe miejsca, a tak – osobiście podchodzę do tego z dystansem po ostatnim sezonie – stwierdził w rozmowie dla “FutbolNews” Daniel Trzepacz z portalu “Pogoń SportNet”.

Syn słoweńskiej legendy wzmocni drużynę “Portowców”?

Już wkrótce do klubu może trafić jednak nowy piłkarz na pozycję napastnika. 24-letni Luka Zahović jest synem Zlatko, legendy słoweńskiej piłki. Piłkarz od trzech lat występuje w Mariborze, aczkolwiek ostatnio ma problemy z wywalczeniem miejsca w składzie. Poprzednie rozgrywki były dla niego dość udane – w 28 ligowych meczach zdobył 10 goli i zaliczył pięć asyst.

Trzeba przyznać, że w ostatnim czasie Słoweńcy dobrze się spisują w ekstraklasie. Dzięki udanym występom Erik Janża, Sasa Żivec czy Damjan Bohar, który niedawno odszedł do chorwackiego Osijeku, otrzymywali powołania do kadry narodowej. Może Zahović również w Polsce odnalazłby swoje miejsce?