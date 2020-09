Arkadiusz Reca oficjalnie w nowym klubie!

Arkadiusz Reca został oficjalnie zawodnikiem Crotone. Tym samym potwierdziły się informacje “Super Expressu” sprzed kilku dni.

Słaba konkurencja

Reca przechodzi z Atalanty Bergamo do beniaminka na zasadzie rocznego wypożyczenia. Beniaminek zastrzegł sobie prawo wykupu, więc bardzo możliwe, że Polak zostanie w Kalabrii na dłużej. Wydaje się, że to dobra decyzja. W Atalancie nie ma żadnych szans na grę, natomiast w Crotone głównym rywalem Recy do walki o miejsce w składzie jest Antonio Mazzotta, czyli 31-letni Włoch, który uzbierał do tej pory zaledwie 11 występów w Serie A. Rywal jak najbardziej do wygryzienia.

Ryzyko kolejnego spadku

Problemem Polaka może być jednak potencjał jego nowego pracodawcy. Już przed sezonem mówiło się o tym, że beniaminkowi z Kalabrii będzie bardzo ciężko o utrzymanie, a fatalny pierwszy mecz przeciwko Genoi (porażka 1:4) tylko potwierdził te przypuszczenia. Niewykluczone, że 25-latek zaliczy drugi spadek z rzędu, ponieważ w zeszłym sezonie reprezentował barwy SPAL, które spadło do Serie B.