Tottenham – Chelsea. Typy, kursy (29.09.2020)

Tottenham rozegra swój drugi z trzech meczów na przestrzeni zaledwie pięciu dni mierząc się w spotkaniu derbowym z Chelsea. Drużyny powalczą o zwycięstwo i awans do ćwierćfinału EFL Cup. Kto okaże się lepszy?

Tottenham – Chelsea zapowiedź (wtorek, 20:45)

Późno rozpoczęty sezon ligowy przyniósł niezwykle napięty terminarz, z którymi borykać musi się większość zespołów. Obie drużyny nie rozpoczęły kampanii 2020/2021 w Premier League tak, jakby tego oczekiwały, a ostatnia kolejka przyniosła dla nich rozczarowujące rezultaty. Tottenham długo prowadził z Newcastle i spokojnie kontrolował przebieg spotkania, kiedy to w niezrozumiałych okolicznościach sędzia podyktował dla ekipy Srok rzut karny w ostatnich sekundach starcia. Koguty musiały zatem zadowolić się remisem, który oznacza, że w 3 dotychczasowych kolejkach zdołali zgromadzić zaledwie 4 punkty. Terminarz nie oszczędza większości zespołów, jednak Tottenham jest w naprawdę bardzo trudnej sytuacji, ponieważ oprócz meczów ligowych i krajowych pucharów muszą oni także rozgrywać spotkania eliminacyjne Ligi Europy. Już w najbliższy czwartek sprawy awansu do fazy grupowej zostaną rozstrzygnięte, kiedy to londyńczycy podejmą na własnym obiekcie Maccabi Haifa. Jose Mourinho wyraźnie dał do zrozumienia na konferencji prasowej, że będzie zmuszony odpuścić zmagania w EFL Cup, aby móc w pełni przygotować swoją drużynę do ważniejszego starcia eliminacyjnego.

Trudna sytuacja Tottenhamu sprawia, że na faworyta dzisiejszego derbowego starcia wyrasta Chelsea, która również boryka się od początku sezonu z wieloma problemami. Niezadowalające rezultaty w lidze, liczne kontuzje i słaba postawa nowych zawodników sprawia, że Frank Lampard znajduje się pod coraz większą presją. Ostatnia potyczka ligowa z beniaminkiem West Bromwich Albion zakończyła się remisem 3:3, jednak WBA było bliskie sprawienia sensacji prowadząc z utytułowanym rywalem już 3:0. Porażka z Liverpoolem i wymęczone zwycięstwo z Brighton dają Chelsea po 3. kolejkach, podobnie jak w przypadku Tottenhamu, 4 zdobyte punkty. Nowi zawodnicy nie potrafią póki co złapać odpowiedniego rytmu, a postawa formacji defensywnej nie uległa poprawie. Problemom nie zapobiegł nawet Thiago Silva, który w sobotnim meczu zaprezentował się z koszmarnej strony.

Tottenham – Chelsea kursy bukmacherskie

Faworytem dzisiejszych derbów jest Chelsea, na której zwycięstwo w STS znajdziemy kurs 1.72. Zwycięstwo Tottenhamu to kurs 4.29, natomiast remis wyceniono na 4.20.

Tottenham – Chelsea nasze typy

Patrząc na terminarz obu drużyn i zbliżające się spotkanie Tottenhamu z Maccabi można uznać, że Jose Mourinho mówił prawdę dając do zrozumienia, że potraktuje spotkanie z Chelsea ulgowo. Dla Franka Lamparda ewentualne zwycięstwo z rywalem zza miedzy może być doskonałym zastrzykiem pewności siebie dla drużyny, więc Anglik na pewno postara się wywalczyć awans. Problemy defensywne ciągle dają o sobie znać, co może zwiastować bramki z obu stron.

Tottenham – Chelsea | Typ: BTTS @1.60 STS

Tottenham – Chelsea | Typ: Chelsea wygra + BTTS @2.95 STS