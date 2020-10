Luka Zahović podpisał kontrakt z Pogonią Szczecin

Luka Zahović został nowym piłkarzem Pogoni Szczecin. Słoweński napastnik podpisał z klubem trzyletnią umowę.

25-latek posiada całkiem bogate piłkarskie CV. Przez większą część kariery reprezentował barwy Mariboru.

‼️TRANSFER‼️

Reprezentant Słowenii Luka Zahovič podpisał 3-letnią umowę z klubem. Dwukrotny król strzelców ligi słoweńskiej trafia do klubu na zasadzie transferu definitywnego! Witamy na pokładzie, Luka! ➡️https://t.co/BKdZ8sHsii#LukaZahovic10 pic.twitter.com/TKl3TZKhX7 — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) October 1, 2020

Dotychczasowa kariera

Luka Zahović to syn słynnego Zlatko Zahovicia, legendy słoweńskiego futbolu. Gdy Zlatko był zawodnikiem Benfiki Lizbona, jego potomek reprezentował barwy juniorskich drużyn portugalskiego klubu. W dorosłych latach kariery Luka był m.in. piłkarzem holenderskiego Heerenveen. Największe sukcesy osiągał jednak w ojczyźnie. Z drużyną Mariboru pięciokrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju. Dwukrotnie został również królem strzelców tamtejszej ligi (2018, 2019). W sezonie 2014/15 Mariborowi udało się awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Luka Zahović rozegrał w niej pięć spotkań, w których strzelił jedną bramkę. Był to gol na wagę remisu w starciu ze Sportingiem Lizbona.

Rywale o miejsce w składzie

Podpisanie kontraktu ze słoweńskim napastnikiem jest reakcją na przeciętną dyspozycję strzelecką Pogoni Szczecin. W czterech rozegranych spotkaniach ligowych “Portowcy” zdobyli pięć bramek. Zahović o miejsce w składzie będzie rywalizować z Pawłem Cibickim, Adamem Frączczakiem czy Adrianem Benedyczakiem. Nie wiadomo jednak, kiedy Słoweniec doczeka się debiutu w nowym zespole. W szeregach Pogoni szaleje bowiem koronawirus. Sobotnie spotkanie z Jagiellonią Białystok zostało przełożone.

Fot: Twitter Pogoń Szczecin