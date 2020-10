Mariusz Stępiński piłkarzem Lecce

Mariusz Stępiński został nowym piłkarzem włoskiego US Lecce. Polski napastnik trafił do klubu na zasadzie wypożyczenia. Włoski drugoligowiec będzie mieć po sezonie możliwość wykupienia 25-letniego snajpera.

Ostatni sezon Stępiński spędził w drużynie Hellasu Verona. Nie był on jednak faworytem trenera Ivana Juricia do gry w ataku.

Ufficiale l’acquisizione di Mariusz #Stepinski, che ha scelto la maglia n°14 ed è già ad disposizione di mister Corini #avantilecce

Związany z Włochami

Mariusz Stępiński trafił na Półwysep Apeniński w 2017 roku, kiedy to zasilił szeregi Chievo Verona. Polak zaliczył tam całkiem udany okres. Napastnik w 63. rozegranych meczach strzelił 11. bramek. Niezłe liczby Stępińskiego nie szły jednak w parze z choćby przeciętną postawą drużyny. Chievo w sezonie 2018/19 z hukiem spadło z Serie A, wobec czego czterokrotny reprezentant Polski zaczął rozglądać się za nowym klubem. Ostatecznie 25-latek pozostał w Veronie i przeniósł się do drużyny Hellasu. Tam jednak furory nie zrobił. Polak bardzo rzadko pojawiał się w wyjściowym składzie.

Odbudowanie formy na zapleczu Serie A

Na wypożyczenie Stępińskiego zdecydowało się Lecce. Drużyna w poprzednim sezonie rywalizowała w Serie A, lecz pożegnała się z najwyższym poziomem rozgrywkowym we Włoszech. W powrocie do elity pomóc mają m.in. bramki Stępińskiego. Polakowi przyda się regularna gra i powrót do najwyższej formy, o co zdecydowanie łatwiej będzie na zapleczu Serie A. Do drużyny Lecce trafił przed sezonem Marcin Listkowski, który dołączył do włoskiego drugoligowca z Pogoni Szczecin.

Fot: Twitter U.S Lecce