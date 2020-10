Michał Karbownik również trafi do Brighton?

Michał Karbownik pójdzie śladami Jakuba Modera? Jak donosi “Super Express”, piłkarz Legii może również zasilić Brighton.

Jakub Moder pobił rekord

Jakub Moder w poniedziałek ma oficjalnie stać się najdroższym piłkarzem w historii ekstraklasy. Piłkarz Lecha Poznań ma zasilić Brighton za 11 milionów euro, co jest kwotą o cztery miliony wyższą niż obecny rekord ekstraklasy. Należy tutaj dodać, że pierwszą część sezonu 21-latek na pewno spędzi na wypożyczeniu w Lechu, po czym albo zostanie na rundę wiosenną albo angielski klub zapłaci milion za ściągnięcie go w styczniu.

Michał Karbownik trafi również do Brighton?

Jak poinformował Piotr Koźmiński z “Super Expressu”, do tego samego klubu może trafić przed końcem okna również… Michał Karbownik. Piłkarz Legii miałby trafić do Anglii na tych samych zasadach, co Jakub Moder. Kwota ma jednak wynieść nieco mniej…

Do niedawna wydawało się, że to Michał Karbownik zostanie ligowym rekordem transferowym. Może się jednak okazać, że ostatecznie Legia zdecyduje się na sprzedaż zawodnika za kwotę niższą niż oczekiwała jeszcze kilka tygodni temu.