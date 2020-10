Jakub Moder rekordem transferowym ekstraklasy

Jakub Moder stał się najdroższym piłkarzem w historii ekstraklasy. Piłkarz podpisał kontrakt z Brighton, które zapłaciło za niego 10,5 milionów. Należy jednak podkreślić, że ta kwota może jeszcze wzrosnąć.

Kluczowa postać Kolejorza

Jakub Moder przed transferem do Brighton wystąpił w barwach Lecha Poznań w 41 meczach. Piłkarz zdobył w nich siedem goli oraz zaliczył siedem asyst. W ostatnim czasie był kluczową postacią drużyny z Bułgarskiej, która wywalczyła sobie awans do fazy grupowej Ligi Europy. 21-latek w każdym ze spotkań eliminacyjnych wybiegł na boisko w wyjściowej jedenastce. Dobra postawa piłkarza nie umknęła Jerzemu Brzęczkowi, który dał mu szansę debiutu w reprezentacji w spotkaniu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną.

Lech odrzucił oferty Lipska

Dzięki dobrym występom Jakub Moder zwrócił na siebie uwagę skautów zagranicznych klubów. Niedawno mówiło się o tym, że piłkarz mógłby zasilić wkrótce RB Lipsk, aczkolwiek Lech miał odrzucić kolejne oferty. Były one bowiem niesatysfakcjonujące, gdyż klub oczekiwał od “Die Roten Bullen” przynajmniej 10 milionów euro.

Rekord ekstraklasy

Ostatecznie 21-latek podpisał kontrakt z Brighton, wiążąc się z klubem pięcioletnią umową. Suma transferu wyniosła 10,5 milionów euro, co jest rekordem ekstraklasy. Pierwszy rok kontraktu piłkarz spędzi jednak na wypożyczeniu w Lechu Poznań. W połowie sezonu klub Premier League będzie mógł go ściągnąć do siebie za dodatkową opłatę, która ma wynieść 1,5 mln euro.