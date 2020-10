Oficjalnie: Amad Traore zostanie piłkarzem Manchesteru United

Manchester United poinformował na swojej stronie internetowej o pozyskaniu Amada Traore. Nastoletni piłkarz Atalanty trafi na Old Trafford w styczniu przyszłego roku.

Skrzydłowy całą swoją dotychczasową profesjonalną karierę spędził we Włoszech. Zawodnik pochodzący z Wybrzeża Kości Słoniowej uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy na Półwyspie Apenińskim.

🔴 We have reached an agreement with Atalanta for the future transfer of Amad Diallo, subject to a medical, personal terms and work permit. 👋#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020