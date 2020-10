Francja – Portugalia. Typy, kursy (11.10.2020)

Zarówno Francja jak i Portugalia pewnie zdominowały Szwecję i Chorwację w grupie 3. dywizji A Ligi Narodów notując po dwóch kolejkach komplet punktów. Dzisiaj jedno jest pewne – ktoś będzie musiał zaakceptować utratę pierwszych oczek. Jak zakończy się to spotkanie i kto wyjdzie z niego zwycięsko?

Francja – Portugalia zapowiedź (niedziela, 20:45)

Selekcjoner Mistrzów Świata Didier Deschamps postanowił ożywić swój zespół i poza nowymi twarzami wprowadzić także nowe rozwiązania taktyczne. Zrezygnowanie z czteroosobowego bloku defensywnego na rzecz trójki środkowych obrońców i wahadeł jest najważniejszym punktem jego wizji. Początkowe mecze w tym systemie w wykonaniu Francuzów, pomimo zwycięstw, nie porywały pod względem gry, gdyż bardzo często widoczne były braki w zgraniu, a zawodnicy popełniali proste błędy. Trójkolorowi potrafili jednak w każdym starciu przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, czy to w meczu ze Szwecją, czy to z Chorwacją pokazując tylko, jakim potencjałem ofensywnym dysponują. Środowa konfrontacja towarzyska z reprezentacją Ukrainy przebiegła bez większej historii, gdyż przetrzebieni za sprawą koronawirusa rywale nie byli w stanie choćby przez chwilę podjąć rękawicy i Francuzi rozgromili ich aż 7:1.

Portugalczycy podejdą do tego pojedynku również z kompletem punktów w Lidze Narodów, a biorąc pod uwagę także poprzednią edycję Ligi Narodów są jak na razie niepokonani. Pod względem gry w pierwszych dwóch kolejkach to właśnie Mistrzowie Europy pokazali się z lepszej strony, gdyż bardzo pewnie pokonali Chorwatów i Szwedów. Również towarzyska potyczka z reprezentacją Hiszpanii może być zapisana pozytywnie, gdyż pomimo kiepskiej pierwszej połowy, Portugalczycy potrafili się zmobilizować i kilkukrotnie zagrozić bramce Kepy. Warto tutaj chociażby wspomnieć o dwóch strzałach, które wylądowały na poprzeczce bramki Hiszpanów. Co ciekawe, patrząc na pojedynki bezpośrednie pomiędzy Portugalczykami a Francuzami możemy dostrzec, że to Trójkolorowi z reguły dominują w tych starciach. Wygrali oni bowiem aż 18 z ostatnich 25 takich spotkań, a porażka w finale Euro 2016 była dla nich pierwszą od 1975 roku.

Francja – Portugalia kursy bukmacherskie

Gospodarze są faworytami tego pojedynku i kurs na ich zwycięstwo w STS wynosi 2.25. Remis, podobnie jak zwycięstwo Portugalczyków, zagramy po kursach 3.15.

Francja – Portugalia nasze typy

Zapowiada się arcyciekawe starcie dwóch czołowych drużyn Starego Kontynentu. Oba zespoły przyzwyczaiły nas do ofensywnej gry i właśnie tego oczekujemy po dzisiejszym spotkaniu. Typujemy zatem bramki z obu stron, a idąc o krok dalej typujemy także Cristiano Ronaldo na strzelca gola.

Francja – Portugalia | Typ: Ronaldo strzeli gola @2.75 STS

Francja – Portugalia | Typ: BTTS @1.85 STS