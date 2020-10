Gerard Pique zdradził Lionela Messiego i spółkę?

Gerard Pique przedłużył kontrakt z Barceloną do 2024 roku. Jak podają hiszpańskie media, decyzja wywołała oburzenie w szatni “Blaugrany”.

Pique z nowym kontraktem

Po meczu z Ferencvarosem, wygranym przez Barcelonę 5:1, klub ogłosił przedłużenie umowy z czterema zawodnikami. Nowe kontrakty otrzymali Gerard Pique (do 2024), Marc-Andre ter Stegen (do 2025), Clement Lenglet oraz Frenkie De Jong (obaj do 2026). Cała czwórka zgodziła się na tymczasową obniżkę wynagrodzeń.

Jak informuje “Deportes Cuatro”, przedłużenie umowy przez Pique wywołało oburzenie w szatni. Zdaniem niektórych zawodników, 33-latek w ten sposób przedłożył własne interesy nad interesy klubu. Według nich taka decyzja nie przystoi doświadczonemu zawodnikowi Barcelony w obecnej sytuacji. Należy dodać, że z chwilą wygaśnięcia umowy Pique będzie miał 37 lat. Poza tym, klauzula w jego kontrakcie wynosi 500 milionów euro.

Barcelona przedłuży umowy z kolejnymi zawodnikami.

Klub planuje kolejne przedłużenia umów. Z informacji Cadena SER, nowe kontrakty wkrótce mogą podpisać Sergi Roberto (obecny kontrakt ważny do 2022), Sergio Busquets (kontrakt do 2023) i Antoine Griezmann (kontrakt do 2024). Zarząd Barcelony obecnie negocjuje z powyższymi zawodnikami, lecz na razie nie doszedł z nimi do porozumienia.

Jak widać, zarząd Barcelony wciąż angażuje się w budowę klubu, w którym wkrótce odbędą się wybory nowych władz. Może jednak nie taki zły ten Bartomeu, jak go malują?