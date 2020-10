Cristiano Ronaldo złamał przepisy? Włoskie władze badają sprawę

Cristiano Ronaldo obecnie przebywa w izolacji z powodu zakażenia koronawirusem. Portugalski gwiazdor miał jednak naruszyć protokół związany z Covid-19, o czym poinformował włoski minister zdrowia.

Pozytywne testy Portugalczyka

Zła wiadomość dla Portugalczyka pojawiła się dwa tygodnie temu. Cristiano Ronaldo podczas zgrupowania przechodził testy na obecność koronawirusa i wyniki badań wówczas wykazały pozytywny wynik.

Test z ubiegłego czwartku również wykazał taki sam rezultat, dlatego piłkarz niemal na sto procent nie wystąpi w najbliższym meczu Juventusu. “Stara Dama” zmierzy się w środę w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów z Barceloną.

Cristiano Ronaldo na celowniku włoskich władz

Kilka dni temu piłkarz przetransportował się do Włoch prywatnym samolotem. W związku z tym włoskie służby obecnie sprawdzają, czy w tej sytuacji Cristiano Ronaldo nie naruszył protokołu związanego z koronawirusem.

– Z tego, co wiem, piłkarz pojawił się we Włoszech bez upoważnienia władz i instytucji medycznych. Dlatego uważam, że mogło dojść do przekroczenia zapisów protokołu. Aktualnie jest to oficjalnie badane – powiedział w rozmowie dla Rai Tre włoski minister zdrowia Vincenzo Spadafora.