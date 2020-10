W meczu 7. kolejki Premier League Chelsea gładko poradziła sobie w wyjazdowym meczu z Burnley. “The Blues” zwyciężyli na Turf Moor 3:0. Kolejne czyste konto zachował nowy golkiper londyńczyków, Edouard Mendy.

Dobry występ nowych graczy

Spotkanie z Burnley było pierwszym ligowym występem od początku meczu dla Hakima Ziyecha. Marokańczyk okazał się jednym z bohaterów dzisiejszego starcia. Najpierw zdobył bramkę otwierającą wynik spotkania, a następnie dorzucił asystę przy golu innego z nowych zawodników w szeregach “The Blues”, Timo Wernera. Zarówno Ziyech, jak i Werner zanotowali również po trafieniu w środowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko FK Krasnodar.

Mendy znów na zero z tyłu

Frank Lampard raczej nie może specjalnie narzekać na poczynania swoich graczy w ofensywie. Zupełnie inaczej wyglądała jednak sytuacja z linią obrony. Notoryczne błędy i duża liczba straconych goli spędzała sen z powiek angielskiego menedżera. Największym problemem Chelsea była postawa Kepy Arrizabalagi. Hiszpański bramkarz kompromitował się praktycznie w każdym meczu. Odkąd między słupkami drużyny ze Stamford Bridge stanął Edouard Mendy, defensywa “The Blues” zanotowała całkiem niezłą serię spotkań bez straconego gola. Reprezentant Senegalu wystąpił do tej pory w siedmiu meczach, z czego aż sześciokrotnie zachowywał czyste konto. W barwach nowego klubu zdołał go pokonać jedynie Erik Lamela z Tottenhamu. Miało to miejsce w rozgrywkach Carabao Cup.

Burnley 0 : 3 Chelsea (Ziyech 26′, Zouma 63′, Werner 70′)