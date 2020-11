Manchester United – Arsenal. Typy, kursy (01.11.2020)

Absolutnym hitem 7. kolejki Premier League będzie potyczka Manchesteru United z Arsenalem. Jest to kolejna już odsłona wieloletniej rywalizacji czołowych angielskich drużyn, które w obecnym sezonie nie grają jeszcze na miarę swoich możliwości. Jak zakończy się dzisiejszy spektakl?

Manchester United – Arsenal zapowiedź (niedziela, 17:30)

Manchester United od początku sezonu 2020/2021 nie imponował formą, jednak potrafił notować przyzwoite rezultaty biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Co prawda Czerwone Diabły plasują się obecnie dopiero na 15. miejscu w Premier League, jednak mają jeden mecz zaległy, który może ich znacznie przybliżyć do czołowych miejsc. Ponadto, ekipa Ole Gunnara Solskjaera mierzyła się już z Tottenhamem i Chelsea, czyli drużynami posiadającymi podobne aspiracje. To jednak nie wyniki osiągane w Premier League, ale przede wszystkim rezultaty w Lidze Mistrzów budzą duży szacunek wśród kibiców. Manchester United w dwóch pierwszych kolejkach rozprawił się z niezwykle wymagającymi przeciwnikami, bowiem w pokonanym polu pozostawił finalistę (zwycięstwo z PSG 2:1) oraz półfinalistę ubiegłego sezonu Champions League (zwycięstwo 5:0 z RB Lipsk). Solskjaer może być zadowolony z postawy swojego zespołu oraz faktu, że większość kluczowych dla niego piłkarzy będzie dostępna w niedzielę. Poza kadrą pozostają tylko Alex Telles oraz Anthony Martial.

Podobnie jak w przypadku Manchesteru United trudno jest jednoznacznie ocenić formę Arsenalu, który potrafi w tym sezonie przeplatać mecze dobre z tymi bardzo słabymi. Po niezłym otwarciu sezonu w Premier League Kanonierzy nieco spuścili z tonu i zanotowali 3 porażki w 4 ostatnich meczach. Co prawda potknięcia te przyszły im w konfrontacjach z topowymi drużynami czyli Liverpoolem, Manchesterem City oraz Leicester, jednak brak jakichkolwiek punktów może martwić fanów The Gunners. Londyńczycy próbują odbić sobie niepowodzenia ligowe w Lidze Europy, co na razie wychodzi im bardzo dobrze, gdyż po dwóch kolejkach mają oni na swoim koncie komplet oczek. Mikel Arteta czeka na dobre informacje w sprawie Davida Luiza, który walczy o to, by wykurować się na czas i wystąpić w meczu przeciwko Manchesterowi United. Wypoczęci i w pełni sił powinni być inni ważni gracze jak Partey, Aubameyang i Lacazette, którzy w czwartek otrzymali wolne i nie pojawili się na boisku w starciu z Dundalk.

Manchester United – Arsenal kursy bukmacherskie

W STS kursy prezentują się następująco: zwycięstwo Manchesteru United – kurs 2.05, remis – kurs 3.60, zwycięstwo Arsenalu – kurs 3.50.

Manchester United – Arsenal nasze typy

Manchester United zdaje się być na tę chwilę zespołem lepiej poukładanym i osiągającym dobre wyniki z drużynami wysoko notowanymi. Remis z Chelsea oraz zwycięstwa z PSG i RB Lipsk doskonale to pokazują. Arsenal z kolei z wymagającymi przeciwnikami przegrywał. Typujemy zatem zwycięstwo Czerwonych Diabłów oraz gola Rashforda, który pod nieobecność Martiala powinien być głównym piłkarzem ofensywy Ole Gunnara Solskjaera.

Manchester United – Arsenal | Typ: Manchester United wygra @2.05 STS

Manchester United – Arsenal | Typ: Rashford strzeli gola @2.50 STS