Adam Buksa z kolejnym golem w MLS. Wykorzystał błąd kolegi z zespołu

Adam Buksa zanotował kolejnego gola w rozgrywkach Major League Soccer. Były piłkarz Pogoni Szczecin ma już na koncie sześć ligowych goli.

Trzeba przyznać, że Buksa już się dobrze zadomowił w Stanach Zjednoczonych. Piłkarz, który na początku roku trafił do New England Revolution za 4.2 mln euro, jest ważną postacią zespołu. Nawet gdy zdarzają mu się słabsze mecze, trener zespołu konsekwentnie na niego stawia.

W poniedziałkowym meczu przeciwko DC United, Buksa zanotował swoje szóste trafienie w tym sezonie. 24-letni napastnik dobił rzut karny, którego nie wykorzystał Carles Gil.

Buksa on the spot to slide home Gil's PK miss!#NERevs right back in it, down 2-1. #NEvDC pic.twitter.com/Sgh4p2xKa3

— Major League Soccer (@MLS) November 2, 2020