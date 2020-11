Zenit – Lazio. Typy, kursy (04.11.2020)

W środę rozegrane zostaną kolejne spotkania w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów. O godzinie 18:55 kibice będą mieli do wyboru dwa mecze. My skupimy się w tej zapowiedzi na starciu Zenitu z Lazio. Grupa F jest naprawdę wyrównana, więc dzisiejsze spotkanie będzie miało ogromne znaczenie dla tych ekip. Te dwie drużyny są w zupełnie innych nastrojach jeśli chodzi o europejskie puchary, więc możemy spodziewać się maksymalnego zaangażowania ze strony Zenitu oraz Lazio.

Zenit – Lazio zapowiedź (środa, 18:55)

Gospodarze dzisiejszego spotkania mają prawo być zadowoleni ze swoich rezultatów w Rosji. Zenit jest drugi w ligowej tabeli i traci zaledwie jeden punkt do liderującego CSKA Moskwa. Kibice gospodarzy dzisiejszego starcia oczekiwali jednak lepszych rezultatów w Lidze Mistrzów i ten aspekt rosyjska drużyna musi poprawić. Zenit najpierw przegrał na własnym obiekcie z Brugią, a tydzień temu ekipa z Rosji przegrała na wyjeździe z Borussią Dortmund. O ile ten drugi mecz był naprawdę ciężki, tak mecz z belgijską ekipą Zenit powinien wygrać. Dzisiaj Rosjanie grają o wszystko. Jeśli gospodarze przegrają to ich szanse na wyjście z grupy będą naprawdę małe.

Goście dzisiejszego spotkania mogą być na pewno bardziej zadowoleni ze swoich rezultatów w Lidze Mistrzów niż w Serie A. Ekipa z Rzymu najpierw pokonała na własnym obiekcie Borussię Dortmund żeby tydzień później zremisować na wyjeździe z Brugią. Oczywiście Lazio pojechało na to spotkanie osłabione, ale fani na pewno liczyli na wygraną. Dzisiejsze starcie będzie dla gości bardzo ważne. Wygrana przybliży ich zdecydowanie do awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów, a przegrana rozpocznie zabawę w grupie F na nowo. Obie ekipy są na bardzo podobnym poziomie piłkarskim, więc powinniśmy spodziewać się dzisiaj bardzo ciekawego spotkania, które powinno stać na wysokim poziomie.

Zenit – Lazio kursy bukmacherów

Na ich zwycięstwo Zenitu kurs wynosi 2.70. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Zenit – Lazio, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.25. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 2.70.

Zenit – Lazio nasze typy

Dzisiejsze spotkanie zapowiada się naprawdę ciekawie. Goście z Rzymu nadal nie będą mogli skorzystać ze wszystkich graczy, ale kadra wygląda lepiej niż w poprzednim starciu z Brugią. Gospodarze po dobrych rezultatach na krajowym podwórku mają nadzieję na lepsze wyniki w Lidze Mistrzów i na pewno dzisiejsze starcie dla Zenitu jest bardzo istotne. Osobiście spodziewam się bardzo wyrównanego spotkania, w którym jedna bramka może zadecydować o zwycięstwie jednej z ekip. Myślę jednak, że najbardziej realny będzie dzisiaj remis. Mimo wszystko obie drużyny powinny strzelić po chociaż jednej bramce.

Zenit – Lazio | Typ: remis @3.25 STS

Zenit – Lazio | Typ: obie drużyny strzelą gola @1.65 STS