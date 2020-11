Przemysław Płacheta zostaje w kadrze na mecze Ligi Narodów

Przemysław Płacheta pozostał w kadrze na mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Początkowo piłkarz miał opuścić zgrupowanie po meczu z Ukrainą.

Pozytywny debiut

Przemysław Płacheta w środę zanotował debiut w dorosłej reprezentacji Polski. Piłkarz Norwich City grał od pierwszej minuty w spotkaniu z Ukrainą. Oddał jeden groźny strzał na bramkę Andrija Łunina, a także miał udział przy golu Jakuba Modera.

Płacheta zostaje w kadrze

Początkowo 22-latek miał po spotkaniu z Ukrainą opuścić zgrupowanie dorosłej kadry. Piłkarz miał wyjechać na zgrupowanie reprezentacji młodzieżowej, która w przyszłą środę zmierzy się z Łotwą. Ostatecznie Przemysław Płacheta pozostanie w kadrze Jerzego Brzęczka na mecze Ligi Narodów z Włochami i Holandią.

– Decyzją sztabu szkoleniowego Przemysław Płacheta pozostanie z kadrą A do końca zgrupowania – poinformował w mediach społecznościowych rzecznik PZPN-u, Jakub Kwiatkowski.

Gumny zagra w kadrze Macieja Stolarczyka

Poza tym poinformowano, że badania przeszedł Robert Gumny. Piłkarz Augsburga, zgodnie z zapowiedziami, ma dołączyć do zgrupowania kadry U-21.

– Robert Gumny przeszedł badania obrazowe, które wykluczyły obecność poważnego urazu odniesionego we wczorajszym meczu. Zawodnik pozostanie na zgrupowaniu w Katowicach w celu kontynuacji rozpoczętego leczenia, aby był gotowy do treningu od soboty, kiedy dołączy do drużyny U21 – przekazał rzecznik PZPN-u.