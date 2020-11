Wyciekły kolejne nagrania rozmów Lewandowskiego z Kucharskim

Na światło dzienne wyszły kolejne nagrania rozmów Roberta Lewandowskiego z Cezarym Kucharskim. Zapisy nagrań opublikował niemiecki “Bild”.

Kolejne nagranie z udziałem Lewandowskiego i jego agenta

“Bild” dotarł do nagrań rozmowy z 2018 roku, podczas której agent piłkarza zapowiedział, co może się dziać w najbliższych miesiącach. Wynika z nich między innymi, że Lewandowski zapytał wprost Kucharskiego, czy ten mu grozi.

Zapis rozmowy opublikowany przez “Bild” (via Onet)

Kucharski: Robert, tylko żebyś nie miał do mnie pretensji, że ja teraz będę myślał tylko i wyłącznie o sobie. Jeśli ty mi coś takiego mówisz, komunikujesz… Powiedziałeś mi rok temu przy “kejsie” przedłużenia kontraktu.

Lewandowski: No tak, od tego momentu to było w takim zawieszeniu.

Kucharski: Nie mamy umowy. Ale żebyś miał jasność. Ja teraz nie wykonam żadnego ruchu, który będzie działał na moją niekorzyść. Więc nie miej pretensji za to, co się będzie działo.

Lewandowski: Ale co masz na myśli?

Kucharski: Na przykład rozwiązanie… Wyjście z twojej spółki.

Lewandowski: Sam chciałeś wyjść z tej spółki. Sam to zaproponowałeś.

Kucharski: Nie, nie. Robert, ale ja nadal tak chcę, tak? Natomiast to nie będzie bezbolesne, tak jak sobie Kamil czy ty wyobrażacie. Więc żebyś nie miał nigdy pretensji, że ja pilnuję teraz swojego interesu. Po tym, co mi powiedziałeś, ja nie będę miał żadnych sentymentów w tym, co zamierzam zrobić. I wiesz, czego nie zakładasz w swoim życiu. Że w pewnym momencie możesz się potknąć i mogą z tego wyjść mega duże problemy. Bo ty kompletnie nie zdajesz sobie sprawy. Bo ty, powiem ci, masz słabych ludzi. Za chwilę ja ci pokażę, jakie konsekwencje są z działań twoich ludzi. Ale ja cię proszę tylko o to, żebyś nie miał o to do mnie pretensji, jak będę egzekwował to bez żadnych skrupułów.

Lewandowski: Czyli co, teraz grozisz mi?

Kucharski: Nie, nie, nie. Ja ci nie grożę. Nie. Robert, żebyś mnie źle nie zrozumiał. Ja po prostu teraz będę walczył o swój interes.

Lewandowski: A jaki masz interes w spółce czy czymkolwiek innym?

Kucharski: Wcześniej reprezentowałem ciebie kosztem swojego interesu i mojej rodziny. Natomiast teraz, tym bardziej po tym, co powiedziałeś, nie będę miał żadnych… I zobacz, ja ci nie chcę zrobić krzywdy, mimo że to, co mówisz i sposób, w jaki mówisz jest mega dla mnie bolesny.

Lewandowski: A o jakich konsekwencjach mówisz?

Kucharski: Robert, jak ci nie chciałem tego mówić przez telefon. Ja chciałem się przygotować i się przygotuję. Albo będę egzekwował moje prawa.

Lewandowski: Do czego?

Kucharski: Robert, teraz nie będę ci mówił. Ja ci tylko mówię, że nie robię ci niczego złego. Natomiast jeśli w przyszłości będziesz miał kłopoty, to nie oczekuj ode mnie, że ja ci pomogę. No bo wydaje mi się, że w tym momencie, po tym, co mówisz, nie jestem zobligowany, żeby w przyszłości pewne rzeczy ci naprawić.

Głośny konflikt Lewandowskiego z byłym agentem

O konflikcie na linii Lewandowski-Kucharski jest głośno od ponad miesiąca w polskich i niemieckich mediach. Początkowo pojawiły się doniesienia, jakoby były menedżer piłkarza oczekiwał od niego 39 milionów odszkodowania. W ostatnich dniach Cezary Kucharski został jednak zatrzymany na polecenie Komendy Stołecznej Policji. Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prokurator Marcin Saduś potwierdził, że śledztwo dotyczy kierowania gróźb karalnych wobec “wybitnego piłkarza, byłego klienta i współpracownika podejrzanego”.

Poza tym niedawno portal “Business Insider” opublikował treść rozmów agenta z piłkarzem, które miały odbyć się 6 stycznia w Restauracji Baczewski przy alei Christiana Szucha w Warszawie. Cezary Kucharski wówczas domagał się od swojego współpracownika 20 milionów euro “za spokój”. Menedżer dodał podczas rozmowy również, że podopieczny i jego żona są oszustami podatkowymi.