Dariusz Żuraw przedłużył kontrakt z Lechem Poznań

Dariusz Żuraw podjął decyzję o swojej dalszej przyszłości w Lechu Poznań. Szkoleniowiec “Kolejorza” przedłużył swoją umowę do 2023 roku.

Ryzyko Lecha się opłaciło

Dariusz Żuraw pełni funkcję pierwszego szkoleniowca Lecha Poznań od 2019 roku. Początkowo miał być tylko tymczasowym trenerem po zwolnieniu Adama Nawałki. Ostatecznie klub zdecydował się podpisać z nim stały kontrakt, związując się z “Kolejorzem” do 2021 roku.

48-letni trener do tej pory poprowadził drużynę Lecha w 69 meczach, wygrywając prawie 50 procent z nich. W ubiegłym sezonie wywalczył z “Kolejorzem” wicemistrzostwo Polski, a następnie awansował z podopiecznymi do fazy grupowej Ligi Europy.

“Nie ma drogi na skróty”

W piątek Lech Poznań poinformował, że Dariusz Żuraw zwiąże się z Lechem na kolejne dwa lata.

– Bardzo dziękuję szefom klubu za zaufanie, jakim mnie obdarzyli, proponując nowy kontrakt. To daje jeszcze większą motywację do pracy, choć rok temu nakreśliłem plan rozwoju drużyny i staram się go konsekwentnie realizować. Staramy się łączyć grę na trzech frontach, co nie jest łatwe. Jasne, w tym momencie w lidze nie mamy tylu punktów, ile byśmy chcieli. Ale też wiem, że wszystko jeszcze możemy nadrobić. W każdym razie na pewno do celu zaprowadzi nas takie działanie, jak do tej pory, czyli codzienna, żmudna praca. Inaczej się nie da, nie ma drogi na skróty – powiedział Dariusz Żuraw po podpisaniu nowej umowy dla klubowych mediów.

Fot. Przemysław Szyszka, lechpoznan.pl