Lech Poznań – Raków Częstochowa. Typy, kursy (22.11.2020)

Lech Poznań w niedzielnym meczu zmierzy się u siebie z Rakowem Częstochowa. Czy wicemistrz Polski pokona aktualnego lidera ekstraklasy?

Lech Poznań – Raków Częstochowa zapowiedź

Podopieczni Dariusza Żurawia w tym sezonie są wyraźnie skoncentrowani na europejskich pucharach. To odbija się jednak na ich postawie ligowej. Lechici aktualnie znajdują się na dopiero 12. miejsce, z dziewięcioma punktami na koncie. “Kolejorz” zdobył zresztą w ostatnich trzech ligowych meczach zaledwie punkt.

Raków za to wciąż znajduje się na pozycji lidera. Po dziewiątej kolejce drużyna Marka Papszuna zajmowała pozycję lidera, gromadząc 20 punktów. Ostatnio jednak ich serię zwycięstw zakończył remis z Wisłą Kraków, zakończony bezbramkowym remisem.

W ubiegłym sezonie to Lechici dwukrotnie byli górą. Najpierw wygrali w Bełchatowie 3:2, a następnie u siebie 3:0. Czy po przerwie reprezentacyjnej znów pokonają rywali?

Lech Poznań – Raków Częstochowa kursy

Faworytem tego meczu według bukmacherów jest “Kolejorz”. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.10, natomiast gości 3.40. Tymczasem szanse na remis oceniono na kurs 3.60.

Lech Poznań – Raków Częstochowa typy

Piłkarzem, który ma największe szanse na to, by skierować piłkę do bramki w tym meczu, jest Mikael Ishak, który jest najlepszym strzelcem zespołu gospodarzy. Pojedynek będzie jednak wyrównany, a podopieczni Marka Papszuna będą szukali okazji ze stałych fragmentów gry.

Lech – Raków | Typ: Mikael Ishak strzeli gola @2.25 STS

Lech – Raków | Typ: Raków więcej rzutów rożnych @2.85 STS

Fot. lechpoznan.pl/Przemysław Szyszka