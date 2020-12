Wisła Płock wzmocniła klubowy skauting. Emil Kot dyrektorem klubu

Wisła Płock dokonała ciekawego posunięcia w kontekście klubowego skautingu. Nowym dyrektorem ds. skautingu klubu został Emil Kot, twórca projektu “Ty Też Masz Szansę”.

Głośna inicjatywa dla piłkarzy z niższych lig

Emil Kot to jedna z najważniejszych postaci skautingu w Polsce. 30-latek jest pomysłodawcą oraz organizatorem projektu “Ty Też Masz Szansę”, której celem jest wyłonienie młodych talentów z niższych lig.

– Pomyślałem, że fajnie byłoby stworzyć taką możliwość chłopakom z niższych lig, żeby po prostu ktoś mógł ich zobaczyć. Jeśli chodzi o niższe ligi, tam gra cała masa zawodników w wieku lat 16-18, którzy byli pominięci przez akademie, system i w jakiś sposób mogą nadrobić jeszcze te dwa-trzy lata w akademii. Wiadomo, że nie trenują tak samo jak w akademii Śląska, Legii, Lechii, Lecha czy gdzieś indziej, nie mają opieki szkoleniowej, fizjoterapeuty, spotkań z psychologiem, opieki medycznej – wyznał Emil Kot w rozmowie dla “Zzapolowy.com”.

Poza tym, Emil Kot posiada również licencję trenerską UEFA B i obecnie prowadzi angielską drużynę Balham FC. Warto dodać, że obecnie kandyduje na kurs UEFA A w walijskiej federacji. Wcześniej pełnił funkcję II trenera Polonii Warszawa, a także przebywał na stażach w Lechu Poznań i Jagiellonii Białystok.

Cel: wzmocnić drugi zespół

Emila Kota w najbliższym czasie czeka jednak nowe wyzwanie. Jego nowym miejscem pracy będzie Wisła Płock, w której będzie pełnił funkcję dyrektora ds. skautingu.

– Cel jest jeden: wzmocnić drugi zespół, ale ściągnąć przy tym do klubu także utalentowanych zawodników z roczników 2003-2005. Docelowo każdy chłopak, który przyjedzie na testy, będzie brany pod uwagę jako potencjalne wzmocnienie pierwszego zespołu. Najpierw drugiego, ale przy odpowiednim rozwoju mamy nadzieję, że w ciągu kilku lat będzie stanowił o sile Wisły Płock. Będę dążył do tego, aby trafiło do nas jak najwięcej jakościowych zawodników – przyznał nowy dyrektor ds. skautingu Wisły Płock dla oficjalnej strony klubu.

Fot. Twitter