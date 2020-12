Manchester City – Fulham. Typy, kursy (05.12.2020)

Bardzo ciekawie zapowiada się dzisiejsze spotkanie na Etihad Stadium. Wicemistrz Anglii podejmie na własnym obiekcie beniaminka z Londynu. Choć gospodarze po prostu muszą wygrać to spotkanie to na pewno goście będą chcieli pokazać się z dobrej strony na stadionie Manchesteru City. Bukmacherzy nie mają większych wątpliwości i jednomyślnie stawiają na drużynę Pepa Guardioli. Goście będą jednak chcieli powalczyć i postraszyć teoretycznie lepszego rywala. Szykuje nam się bardzo ciekawe starcie na Etihad Stadium.

Manchester City – Fulham zapowiedź (sobota, 16:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania na pewno nie tak wyobrażali sobie początek tego sezonu. O ile wyniki Manchesteru nie są bardzo tragiczne to na pewno Pep Guardiola liczył na zdecydowanie lepsze rezultaty na starcie tego sezonu. Nawet jeśli gospodarze wygraliby zaległy mecz to strata do lidera Premier League wynosiłaby trzy punkty. I choć nie jest to duża strata to na pewno sama gra Manchesteru City w tym sezonie nie jest idealna. Pep Guardiola chce jak najszybciej poprawić wszystkie błędy swoich zawodników, ale nie będzie to krótkotrwały proces. Dzisiaj gospodarze muszą wygrać i gracze Manchesteru City bardzo dobrze o tym wiedzą.

Goście dzisiejszego starcia po bardzo trudnym początku sezonu w ostatnim czasie zaczęli grać na trochę lepszym poziomie. Gracze Fulham pokonali na wyjeździe Leicester, a wcześniej potrafili pokonać chociażby West Bromwich Albion. Na ten moment goście dzisiejszego starcia znajdują się tuż nad strefą spadkową i fani ekipy z Londynu nie mogą na pewno na ten fakt narzekać. Dzisiaj o punkty będzie jednak bardzo ciężko, ale zawodnicy Fulham po zeszłotygodniowym meczu z Leicester wiedzą, że na każdym stadionie da się zdobywać punkty. Mimo wszystko każdy inny wynik niż wygrana Manchesteru City będzie dzisiaj niespodzianką. Szykuje nam się ciekawe starcie na Etihad Stadium.

Manchester City – Fulham kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Manchester City. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.15. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Manchester City – Fulham, to STS ma na to zdarzenie kurs 8.50. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 16.00.

Manchester City – Fulham nasze typy

Nie bez powodu kursy bukmacherów na to spotkanie tak wyglądają. Jeśli gospodarze dzisiaj nie wygrają przekonująco to na pewno będzie można uznać to za niespodziankę. Choć goście ostatnio zaczęli punktować, to ciężko oczekiwać od zawodników Fulham jakiejkolwiek zdobyczy punktowej na stadionie Manchesteru City. Gospodarze nie grają w tym sezonie wyśmienicie i Pep Guardiola bardzo dobrze zdaje sobie z tego sprawę. Mimo wszystko pewne wygrane zawsze mogą pomóc w odbudowaniu pewności siebie i zawodnicy Manchesteru City dobrze o tym wiedzą. Spodziewam się zwycięstwa gospodarzy i czystego konta Edersona.

Manchester City – Fulham | Typ: handicap: Manchester City -2 @2.15 STS

Manchester City – Fulham | Typ: obie drużyny nie strzelą gola @1.75 STS