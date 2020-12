Memphis Depay ostatecznie nie trafi do Barcelony? Jak informuje “Le Parisien”, holenderskim piłkarzem interesuje się Paris Saint-Germain.

Kluczowa postać Lyonu

Memphis Depay reprezentuje barwy Olympique Lyon od stycznia 2017 roku. Od tamtej pory Holender wystąpił we francuskim zespole w 151 meczach, zdobywając 60 goli i zaliczając 47 asyst. W latach 2018-2019 piłkarz przyczynił się do podium Ligue 1. Z kolei w ubiegłym sezonie zaszedł z drużyną do półfinału Ligi Mistrzów, w którym wystąpił z opaską kapitańską.

Saga z udziałem piłkarza i Barcelony

Od pewnego czasu mówi się o tym, że Memphis Depay wkrótce może trafić do silniejszego zespołu niż Olympique Lyon. Głównym faworytem do pozyskania piłkarza była Barcelona, której trenerem jest Ronald Koeman. Holenderskiemu trenerowi miało bardzo zależeć na tym, żeby jego rodak zasilił szeregi “Blaugrany”.

Do transferu miało dojść już latem, aczkolwiek wówczas Barcelona nie mogła wydać kwoty, jakiej oczekiwał za piłkarza Lyon. Wciąż mówi się, że Depay może trafić do Katalonii, tym bardziej, że z końcem sezonu kończy mu się kontrakt z francuskim klubem.

PSG wkroczy do akcji?

Z informacji francuskich mediów wynika jednak, że Holendrem interesuje się nie tylko Barcelona, ale również PSG. Paryżanie pragną uzupełnić ofensywę zespołu, z którą bywały problemy pod nieobecność Neymara i Kyliana Mbappe. Trzeba też dodać, że przyszłość obu zawodników w zespole mistrza Francji wciąż nie jest pewna – szczególnie drugiego, którym interesuje się Real Madryt.