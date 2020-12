Manchester United – Wolverhampton Wanderers. Typy, kursy (29.12.2020)

Manchester United w 16. kolejce ligi angielskiej zagra u siebie z Wolves. Czy “Czerwone Diabły” zrobią krok w kierunku podium?

Manchester United – Wolverhampton Wanderers zapowiedź

Po remisie z Leicester podopieczni Ole Gunnara Solskjaera zajmują czwartą lokatę w lidze, gromadząc 27 punktów. “Czerwone Diabły” tracą aktualnie dwa punkty do podium, a do pierwszej Liverpoolu pięć. Należy jednak zauważyć, że zespół od czterech spotkań w lidze nie przegrał – zaliczył po dwa zwycięstwa i dwa remisy. Najlepszym strzelcem drużyny jest Brudno Fernandes, który już teraz z 10 golami ma najlepsze statystyki spośród portugalskich piłkarzy w Premier League od czasów Cristiano Ronaldo.

Tymczasem “Wilki” znajdują się obecnie na 11. pozycji, z 21 punktami na koncie. Podopieczni Nuno Espirito Santo w ostatnim czasie grają w kratkę – w pięciu poprzednich spotkaniach zaliczyli zwycięstwo, remis i trzy porażki. W minionej kolejce drużyna zremisowała 1:1 z Tottenhamem, mając przewagę w posiadaniu piłki.

Trzy z czterech ostatnich starć zespołów kończyły się remisami. Ostatnio w Manchesterze górą byli jednak gospodarze, wygrywając 1:0 po golu Juana Maty. Czy tym razem “Red Devils” znowu okażą się lepsi?

Manchester United – Wolverhampton Wanderers kursy

Wyraźnym faworytem bukmacherów są tutaj “Czerwone Diabły”. Kurs na ich trzy punkty wynosi 1.58, natomiast ich rywali aż 5.92. Z kolei szanse na remis oceniono na kurs 4.20.

Manchester United – Wolverhampton Wanderers typy

Na ten mecz przedstawiamy dwa ryzykowne typy, aczkolwiek ostatnie spotkania pokazują, że mogą się one sprawdzić. Ostatnio gospodarze znaleźli drogę do bramki w obu połowach, czego oczekujemy również teraz. Faworytem do zdobycia jednego z goli jest oczywiście Bruno Fernandes.

Man Utd – Wolves | Typ: Bruno Fernandes strzeli @2.40 Totolotek

Man Utd – Wolves | Typ: Man Utd strzeli w obu połowach @2.44 Totolotek