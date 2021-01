Arkadiusz Milik nie odejdzie do Marsylii, mimo zgody Napoli?

Arkadiusz Milik już był bliski zmiany klubu. Jak się jednak okazało, piłkarz Napoli chciałby trafić do innego klubu niż Olympique Marsylia.

Napoli zaakceptowało ofertę z Marsylii

Arkadiusz Milik od początku sezonu nie gra w Napoli, gdyż nie został zgłoszony do rozgrywek. Reprezentant Polski od długiego czasu nosi się z zamiarem odejścia z klubu, aczkolwiek jego klub konsekwentnie odrzucał wszystkie oferty. Powodem były oczekiwania finansowe zarządu, który za odejście piłkarza na pół roku przed końcem kontraktu oczekuje 15 milionów euro.

Jak poinformował “SportItalia”, Olympique Marsylia dogadał się z Napoli w sprawie transferu piłkarza. Francuski klub miał zapłacić Włochom 10 milionów euro oraz zagwarantować obecnemu pracodawcy Polaka 30 procent z kolejnego transferu.

Piłkarz czeka na ruch Juventusu?

Według włoskich mediów, Arkadiusz Milik nie jest jednak zainteresowany przenosinami do Marsylii. Co jest tego powodem? Wiele wskazuje na to, że piłkarz wciąż liczy na transfer do Juventusu. Do takiego ruchu mogłoby dojść jednak dopiero latem.

Brak transferu Milika może oznaczać brak występów do końca sezonu. Co więcej, piłkarz z tego względu może nie otrzymać powołania na Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się w czerwcu.