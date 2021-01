Arsenal – Crystal Palace. Typy, kursy (14.01.2021)

Pierwsza część osiemnastej kolejki Premier League dobiega końca. Kolejne mecze w ramach tej serii spotkań zostaną rozegrane w przyszłym tygodniu. W czwartkowy wieczór fani angielskiej piłki nie będą mogli jednak narzekać na nudę. Arsenal podejmie na własnym obiekcie Crystal Palace. Derby zawsze rządzą się swoimi prawami i fani powinni obejrzeć starcie, które powinno stać na całkiem wysokim poziomie. Bukmacherzy stawiają na gospodarzy, którzy stoją przed szansą wygrania czwartego meczu z rzędu w lidze. Zobaczymy czy goście będą w stanie popsuć tą serię.

Arsenal – Crystal Palace zapowiedź (czwartek, 21:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania mogą być bardzo zadowoleni ze swoich ostatnich wyników. Jeszcze jakiś czas temu niektórzy mówili o Arsenalu w kontekście walki o utrzymanie w lidze, a teraz Kanonierzy mogą włączyć się do walki o europejskie puchary. Do tego oczywiście jest jeszcze daleka droga, ale na pewno kolejne dobre rezultaty mogą Arsenalowi w osiągnięciu tego celu pomóc. Dzisiejsze starcie nie powinno należeć do tych najtrudniejszych, ale na pewno Kanonierzy nie mogą zlekceważyć swojego rywala z Londynu. Mikel Arteta zdaje sobie z tego sprawę i zobaczymy jak piłkarze zaangażują się w ten mecz.

Goście dzisiejszego starcia również wyobrażali sobie trochę lepsze wyniki w tym sezonie. Mimo wszystko gracze Crystal Palace nie grają jakoś zdecydowanie poniżej swoich oczekiwań. Przed sezonem od dzisiejszych rywali Arsenalu oczekiwano wyników na miarę środka tabeli i trzeba przyznać, że obecnie Orły prezentują właśnie taki poziom. Mimo wszystko fani zawsze chcą czegoś więcej i zobaczymy czy zawodnicy Crystal Palace będą w stanie zacząć grać na poziomie lepszym niż do tej pory. Wygrana w dzisiejszym starciu na pewno byłaby dla gości bardzo ważna, ale nie będzie to łatwe zadanie. Szykuje nam się świetny mecz na Emirates Stadium.

Arsenal – Crystal Palace kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Arsenal. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.62. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Arsenal – Crystal Palace, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.75. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 6.00.

Arsenal – Crystal Palace nasze typy

Bukmacherzy nie bez powodu stawiają dzisiaj na gospodarzy w derbach Londynu. Arsenal wygrał trzy ostatnie ligowe mecze i na pewno Kanonierzy chcieliby wygrać po raz czwarty z rzędu. Jest to na pewno do zrealizowania, bo dzisiejsi rywale gospodarzy nie grają w tym sezonie na najwyższym poziomie i raczej ciężko oczekiwać dzisiaj po graczach Crystal Palace nagłej zmiany jeśli chodzi o grę. Mimo wszystko fani na całym świecie powinni być świadkami ciekawego starcia, które powinno stać na całkiem wysokim poziomie. Może wydawać się jednak, że to Arsenal jest obecnie lepszy i Kanonierzy bez problemu powinni pokonać Crystal Palace.

Arsenal – Crystal Palace | Typ: handicap: Arsenal -1 @2.70 STS

Arsenal – Crystal Palace | Typ: powyżej 2,5 bramki @2.00 STS