Michał Karbownik już nie zagra w Legii Warszawa. Brighton ściągnął piłkarza z wypożyczenia, które pierwotnie miało trwać rok. 19-latek ma powalczyć o miejsce w składzie zespołu Premier League.

Transfer do Brighton

Na początku października ubiegłego roku Michał Karbownik podpisał kontrakt z Brighton and Hove Albion. Klub Premier League wydał na 19-latka 5,5 mln euro i wypożyczył go z powrotem do Legii. Obecne rozgrywki nie są dla piłkarza jednak zbyt udane – wystąpił łącznie w 14 meczach we wszystkich rozgrywkach i zaliczył jedną asystę. Wpływ na liczbę występów miały kontuzje.

Duże wyzwanie dla Karbownika

Z niedawnych informacji portalu “Legia.net” wynikało, że piłkarz w styczniu wróci z wypożyczenia do Anglii. Początkowo mówiło się, że reprezentant Polski najbliższe pół roku spędzi na wypożyczeniu w Anderlechcie. Jak się okazało, klub Premier League postanowił podjąć nieco inną decyzję.

Wypożyczenie Michała Karbownika zostało skrócone, a piłkarz przeniesie się do @OfficialBHAFC. Karbo, dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia w karierze międzynarodowej! Trzymamy kciuki! 💪 — Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) January 17, 2021

Ostatecznie Michał Karbownik spędzi rundę wiosenną w Anglii. Reprezentant Polski ma być uzupełnieniem składu Grahama Pottera, który szuka nowych rozwiązań w zespole. Brighton aktualnie zajmuje 16. miejsce w lidze.

Oczekiwanie na debiuty reprezentantów Polski

Do zespołu na początku stycznia trafił na stałe również inny piłkarz pozyskany z ekstraklasy, Jakub Moder. Były zawodnik Lecha Poznań potrzebuje jednak czasu na przygotowanie do gry, gdyż w Polsce trwa przerwa zimowa w rozgrywkach. Na razie nie wiadomo, kiedy zarówno Moder, jak i Karbownik znajdą się w składzie Brighton na mecze Premier League.