Arsenal – Newcastle. Typy, kursy (18.01.2021)

Arsenal zmierzy się na Emirates Stadium z Newcastle w meczu kończącym 19. kolejkę Premier League. Kanonierzy powalczą o to, by przynajmniej na chwilę znaleźć się w pierwszej dziesiątce ligi i zbliżyć się do czołowych lokat. Newcastle z kolei zdaje się mieć bezpieczną sytuację w kwestii utrzymania, jednak kolejne punkty są im potrzebne.

Arsenal – Newcastle zapowiedź (poniedziałek, 21:00)

Dla Arsenalu ostatnie tygodnie stoją pod znakiem nieco lepszej gry niż to miało miejsce na początku tego sezonu. Wydaje się, że wydostali się oni z ogromnego kryzysu i w końcu zaczynają regularnie punktować. Przełamanie przyszło w derbowym meczu z Chelsea wygranym przez The Gunners 3:1. Komplet punktów z takim rywalem pozwolił im uwierzyć we własne możliwości, co napędziło ich do kolejnych wygranych – z Brighton oraz WBA. Ostatnia kolejka to jednak zaledwie remis z ligowym średniakiem czyli Crystal Palace. Mikel Arteta z całą pewnością musi skupić się teraz na poprawie gry ofensywnej, gdyż w defensywie Arsenal spisuje się całkiem dobrze.

Jeśli chodzi o Newcastle to wpadli oni w spory dołek formy i mają problemy ze zwyciężaniem spotkań. Po raz ostatni z kompletem punktów ekipa Srok schodziła ponad miesiąc temu, kiedy to pokonała na własnym obiekcie WBA 2:1. Kolejne 8 starć we wszystkich rozgrywkach nie przyniosło im zwycięstwa, a wliczają się w to konfrontacje w ćwierćfinale EFL Cup z Brentford oraz 1/32 finału FA Cup właśnie z Arsenalem. Piłkarze Steve’a Bruce’a mogą zatem w 100% skupić się na zmaganiach ligowych i poprawieniu swojej sytuacji. Ostatnia kolejka to porażka z najgorszym w stawce Sheffield, co może martwić kibiców z St James’ Park.

Arsenal – Newcastle kursy bukmacherskie

W STS kursy na ten mecz wyglądają następująco:

– zwycięstwo Arsenalu, kurs: 1.45

– remis, kurs: 4.60

– zwycięstwo Newcastle, kurs: 7.00

Arsenal – Newcastle nasze typy

Arsenal udowodnił niedawno, że jest w stanie poradzić sobie z Newcastle. Co prawda udało im się to dopiero po dogrywce, jednak przez cały mecz to Kanonierzy dyktowali warunki gry. Goście są w bardzo słabej formie i prawdopodobnie nie nastawiają się w tym meczu na jakiekolwiek punkty. Urwanie remisu będzie dla nich na pewno cennym łupem. My jednak stawiamy na skromne zwycięstwo gospodarzy.

Arsenal – Newcastle | Typ: Arsenal wygra + under 2,5 gola @3.40 STS

Arsenal – Newcastle | Typ: Lacazette strzeli gola + Arsenal wygra @2.50 STS