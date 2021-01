West Brom – Manchester City. Typy, kursy (26.01.2021)

Manchester City idzie jak burza. Kolejnym rywalem na rozkładzie jazdy “The Citizens” jest West Brom. Obie ekipy zmierzą się w ramach 20. kolejki Premier League.

West Brom – Manchester City zapowiedź (wtorek, 21:15)

W grudniu West Brom podjął decyzję o zmianie trenera. Stery przejął Sam Allardyce, który otrzymał za zadanie utrzymanie drużyny w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jak na razie beniaminek Premier League jest daleki od gry w angielskiej ekstraklasie podczas sezonu 2021/2022. West Brom zajmuje dziewiętnaste miejsce ze stratą ośmiu punktów do Brighton.

W połowie stycznia pojawił się jednak promyk nadziei. Piłkarze Sama Allardyce’a wygrali bowiem ważne starcie z Wolverhampton. Po tym meczu gracze WBA przegrali 1:2 z West Hamem. O chociażby jeden punkt w najbliższym starciu będzie niezwykle trudno. West Brom zmierzy się bowiem z Manchesterem City.

Piłkarze Pepa Guardioli wrócili na właściwe tory. Wystarczy powiedzieć, że “The Citizens” wygrali aż dziesięć spotkań z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Manchester City ma sporą szansę, by wkrótce zostać liderem rozgrywek. Aktualnie ekipa z Etihad Stadium traci do lidera dwa punkty, przy czym “The Citizens” rozegrali o jeden mecz mniej od Manchesteru United.

West Brom – Manchester City kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Manchester City. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.2. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 7.25. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 14.

West Brom – Manchester City typy

Biorąc pod uwagę formę Manchesteru City, trudno spodziewać się innego scenariusza niż zwycięstwo “The Citizens”. Typujemy pewną wygraną piłkarzy Guardioli.

West Brom – Manchester City | Typ: Manchester City strzeli minimum trzy bramki w meczu 1.98 @ LV BET

West Brom – Manchester City | Typ: Manchester City wygra obie połowy 2.3 @ LV BET