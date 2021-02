Michał Probierz pozostanie w Cracovii? W grę wchodzi urlop

Michał Probierz jednak pozostanie w Cracovii. Jak informują “WP SportoweFakty”, prezes Janusz Filipiak nie przyjął dymisji szkoleniowca.

Dymisja Michała Probierza

W sobotnim meczu ligowym “Pasy” przegrały z Wartą Poznań po bezbarwnej grze 0:1. Drużyna z Krakowa miała przewagę w posiadaniu piłki, celności podań, a także innych statystykach, aczkolwiek nie w tej najważniejszej. Po tej porażce zespół spadł na 12. miejsce i ma już tylko cztery punkty przewagi nad strefą spadkową.

Więcej niż o meczu mówiło się jednak o konferencji. Podczas niej trener Cracovii Michał Probierz zaskakująco podał się do dymisji.

– Po prostu muszę też sam odpocząć. Przez piętnaście lat cały czas pracowałem i nadszedł moment, że sam widzę, że muszę to zrobić. Muszę gdzieś pojechać, zająć się samym sobą i rodziną. To był dla mnie burzliwy okres z wielu względów. Zawodnicy też potrzebują innego impulsu. Jestem wdzięczny prezesowi Filipiakowi za to, że w najtrudniejszych momentach mi nie podziękował. Jestem jednak na tyle doświadczonym człowiekiem i trenerem, że wiem kiedy trzeba umieć powiedzieć stop – stwierdził po meczu z Warta dotychczasowy szkoleniowiec Cracovii.

Jak zareaguje Cracovia?

Zarząd klubu niekoniecznie jest jednak skłonny, by przyjąć dymisję trenera. Jak informują “WP SportoweFakty”, trener musiałby w tym układzie zapłacić Cracovii kilkaset tysięcy złotych odszkodowania. Z informacji “Sport.pl” z kolei wynika, że klub byłby w stanie przyznać szkoleniowcowi miesięczny urlop. Michał Probierz miałby wtedy czas na uporządkowanie spraw prywatnych.

Do jakiej decyzji dojdzie? Dowiemy się w najbliższych dniach. Na razie przedstawiciele klubu nie zabierali głosu w tej sprawie.