Warta Poznań idzie do sądu. Powodem pieniądze za transfer Modera

Warta Poznań do tej pory nie zabierała oficjalnego stanowiska w sprawie transferu Jakuba Modera. Klub domaga się ekwiwalentu za wyszkolenie reprezentanta Polski.

Warta miała zarobić na transferze Modera

Poprzedni rok okazał się niezwykle udany dla Jakuba Modera. Dzięki dobrym występom w barwach Lecha Poznań piłkarz zadebiutował w reprezentacji Polski, a także został bohaterem głośnego transferu. 21-latek zasilił angielski Brighton and Hove Albion za kwotę 11 milionów euro, co jest rekordem PKO BP Ekstraklasy.

Do tej pory jednak wciąż nie wyjaśniono sprawy podziału pieniędzy otrzymanych za piłkarza. Według prawa, część kwoty miała powędrować do poprzedniego klubu piłkarza – Warty Poznań. Wcześniej wydawało się nie do końca pewne, gdzie powinny trafić pieniądze – czy do klubu piłkarskiego, czy KS Warta Poznań, którego piłkarska Warta była częścią do 2015 roku. Na mocy ustaleń, to jednak Warta SA ponosi odpowiedzialność za drużynę piłkarską – jak poinformował klub w oficjalnym komunikacie.

– W zawartej wówczas umowie transferowej znalazły się zapisy, które gwarantowały Warcie Poznań m.in. prawa do korzyści finansowych w przypadku przyszłych zdarzeń, takich jak rozegranie przez Jakuba Modera określonej liczby minut w zespole Lecha Poznań czy części kwoty kolejnego transferu – poinformował klub w komunikacie na oficjalnej stronie – poinformowała Warta Poznań.

Klub idzie do sądu

Chociaż oba poznańskie kluby ekstraklasy już rozpoczęły rozmowy, do tej pory nie sfinalizowano zapisu w umowie piłkarza.

– Na temat rozliczeń za transfer były prowadzone rozmowy w dobrej wierze z przedstawicielami Lecha Poznań. Zostały one jednak przerwane po tym, jak – ku zaskoczeniu obu stron – swoje roszczenia do kwoty transferowej zgłosiło stowarzyszenie KS Warta. Nastąpiło to zresztą w momencie, w którym wspólnie ze stowarzyszeniem prowadziliśmy starania o pozyskanie funduszy na rozbudowę bazy sportowej przy Drodze Dębińskiej. Wyszliśmy z taką inicjatywą, bo uznaliśmy, że historyczny awans piłkarzy do Ekstraklasy to dobry moment na to, żeby powalczyć o poprawę warunków treningowych dla wszystkich sportowców spod herbu z charakterystyczną literką „W”.

W związku z tym, klub skierował całą sprawę do Sądu Polubownego PZPN.

Warta skupiła się na ekstraklasie

Do tej pory klub nie zabierał głosu w tej sprawie. Ze względu na liczną falę doniesień, jego władze postanowiły wydać swoje stanowisko. Również po to, żeby uspokoić atmosferę wokół klubu, który wrócił po latach do najwyższej ligi.

– Dotychczas powstrzymywaliśmy się od szerszego komentowania tzw. sprawy Modera. Skupiamy się bowiem na tym, aby jak najlepiej zaprezentować się w rozgrywkach Ekstraklasy, do której piłkarze awansowali po raz pierwszy od 25 lat. Nie mniej uwagi poświęcamy rozwojowi Akademii Warty Poznań, w której na co dzień piłkę nożną uprawia blisko 300 chłopców i dziewczynek. Rozwijamy też społeczność kibiców i sympatyków Warty Poznań, m.in. poprzez wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, aktywizację seniorów, działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego czy propagowanie zdrowego, aktywnego trybu życia – poinformował klub w oficjalnym stanowisku.

Fot. Warta Poznań