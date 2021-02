FC Porto – Juventus. Typy, kursy (17.02.2021)

Po wczorajszych emocjach związanych z Ligą Mistrzów przyszedł czas na kolejne dwa mecze w ramach tych wspaniałych rozgrywek. Choć na papierze starcie Porto z Juventusem nie wygląda fantastycznie to obie ekipy na pewno będą w stanie zapewnić fanom rozrywki i nie należy spodziewać się nudnego starcia. Bukmacherzy nie mają większych wątpliwości i większe szanse dają gościom dzisiejszego spotkania. Juventus nie gra jednak ostatnio na bardzo dobrym poziomie i tutaj gracze Porto muszą szukać swojej szansy. Dzisiaj ekipa z Portugalii będzie miała przewagę własnego boiska i przekonamy się na ile to pomoże im w ewentualnym pokonaniu Juventusu.

FC Porto – Juventus zapowiedź (środa, 21:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania na pewno nie są zadowoleni ze swoich ostatnich wyników. Fani Porto i sami gracze oczekują od siebie walki o mistrzostwo kraju, a strata do Sportingu Lizbona robi się już niepokojąco duża. Zawodnicy FC Porto będą musieli teraz wygrywać mecz za meczem i liczyć na jakieś wpadki swoich przeciwników jeśli liczą na mistrzostwo Portugalii. Dzisiaj jednak gospodarze muszą skupić się na Lidze Mistrzów i meczu z Juventusem. Nie będzie to na pewno dla graczy Porto łatwe zadanie, ale Juventus jest do ogrania i trener portugalskiej ekipy dobrze o tym wie.

Goście dzisiejszego meczu również zawodzą w lidze i na pewno jest to jednak większe zaskoczenie niż kiepskie wyniki FC Porto. Od Juventusu wymaga się co roku wygranej w Serie A, ale obecna sytuacja Starej Damy nie jest idealna. Dzisiaj jednak goście muszą zapomnieć o niepowodzeniach we Włoszech i skupić się na jak najlepszej kampanii w europejskich rozgrywkach. Nie będzie to łatwe zadanie, bo Juventus ma ostatnio problemy ze strzelaniem goli, ale być może Cristiano Ronaldo pomoże swojej ekipie w tym starciu.

FC Porto – Juventus kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Juventus. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.05. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu FC Porto – Juventus, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.60. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 3.25.

FC Porto – Juventus nasze typy

Obie ekipy w ostatnim czasie nie grają na swoim najwyższym poziomie. Gospodarze zremisowali swoje cztery poprzednie spotkania w Portugalii, a Juventus po kiepskim meczu przegrał na wyjeździe z Napoli. Można więc powiedzieć, że żadna z tych drużyn nie podchodzi do dzisiejszego starcia w dobrych nastrojach. Mistrzostwa kraju się oddalają, bo strata Porto i Juventusu do liderów swoich lig jest już naprawdę spora. Trenerzy tych dwóch ekip muszą jednak zadbać o to, żeby ich gracze byli skupieni dzisiaj tylko na Lidze Mistrzów i zobaczymy kto lepiej sobie z tym poradzi. Juventus ma więcej jakości w składzie i ekipa z Włoch powinna wygrać ten mecz.

FC Porto – Juventus | Typ: Juventus @2.05 BETFAN

FC Porto – Juventus | Typ: obie drużyny strzelą gola @1.95 BETFAN