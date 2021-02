Red Bull Salzburg – Villarreal. Typy, kursy (18.02.2021)

Red Bull Salzburg podejmie w 1/16 finału Ligi Europy Villarreal. Niewątpliwie jest to kolejne bardzo ciekawe zestawienie, które może zagwarantować nam masę emocji.

Red Bull Salzburg – Villarreal zapowiedź (czwartek, 21:00)

Red Bull Salzburg niemal do samego końca walczył o pozostanie w Lidze Mistrzów, jednak to ostatecznie piłkarze Atletico dzięki wygranej w bezpośrednim spotkaniu awansowali do dalszej fazy rozgrywek. Piłkarze z Salzburga zajmują w austriackiej Buneslidze pierwsze miejsce, co samo w sobie nie stanowi raczej niespodzianki. Jednakże przewaga nad drugim Rapidem wynosi zaledwie 3 punkty. Z bardzo dobrej strony pokazał się w Champions League Mergim Berisha, Niemiec zdobył w fazie grupowej LM aż 4 bramki.

Villarreal z kolei bez większych problemów zajął pierwsze miejsce w swojej grupie. Piłkarze Emery’ego zdobyli łącznie aż 16 punktów w 6 meczach, notując przy tym 5 wygranych oraz jeden remis. Villarreal był w grupie drużyną kompletną, o czym dobrze świadczy bilans bramkowy na poziomie 17:5. Niestety jednak ekipa z Estadio de la Ceramica nie gra ostatnio najlepiej. W swoich ostatnich 5 spotkaniach zespól zaliczył tylko jedną wygraną, 2 porażki oraz 2 remisy. Pamiętać jednak należy, że Unai Emery to specjalista od rozgrywek Ligi Europy. W fazie grupowej świetnie spisywał się Paco Alcacer, który aż czterokrotnie pokonywał bramkarzy rywali.

Red Bull Salzburg – Villarreal kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco: wygrana Red Bull Salzburg – 2.40; remis – 3.55; zwycięstwo Villarrealu – 2.95.

Red Bull Salzburg – Villarreal nasze typy

Wiele wskazuje, że będzie to naprawdę wyrównane spotkanie, dlatego też stawiamy dzisiaj na remis oraz BTTS.

Red Bull Salzburg – Villarreal | Typ: X @3.55 BETFAN

Red Bull Salzburg – Villarreal | Typ: BTTS @1.60 BETFAN