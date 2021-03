Dariusz Żuraw wkrótce pożegna się z Lechem? Może go zastąpić były trener Lechitów

Dariusz Żuraw jednak nie może być do końca pewny swojej posady w Lechu Poznań. Z informacji “Interii” wynika, że klub sondował zatrudnienie na stanowisku Macieja Skorży.

Dariusz Żuraw miał pozostać przynajmniej do końca sezonu



Lech Poznań aktualnie zajmuje dopiero ósme miejsce w ekstraklasie, gromadząc 25 punktów. Zespół tym samym na jedenaście kolejek przed końcem sezonu traci do podium dziewięć punktów, co może okazać się trudnym dystansem do odrobienia. Główną nadzieją na grę “Kolejorza” w europejskich rozgrywkach w przyszłym sezonie był Puchar Polski. Drużyna jednak odpadła w ćwierćfinale rozgrywek z Rakowem Częstochowa 0:2.

Odpadnięcie z Pucharu Polski Lechitów mogło sprawić, że nad posadą Dariusza Żurawia miały się pojawić czarne chmury. Z informacji “Głosu Wielkopolskiego” wynikało jednak, że szkoleniowiec przynajmniej do końca sezonu utrzyma posadę. Jego misją będzie opanowanie kryzysu w zespole. Trener miał otrzymać również sugestię o zmianie pomysłu na grę podopiecznych.

Wielki powrót?

Jak się okazuje, Dariusz Żuraw nie może być jednak do końca spokojny o dalszą pracę z zespołem “Kolejorza”. Z informacji “Interii” wynika, że klub już rozglądał się za potencjalnym następcą obecnego szkoleniowca. Według doniesień Bartosza Nosala, Lech Poznań bierze pod uwagę powrót Macieja Skorży. Trener prowadził Lechitów w latach 2014-2015, a mistrzostwo Polski w 2015 roku było jak na razie ostatnim zarówno dla klubu, jak i trenera.

Fot. Przemysław Szyszka, lechpoznan.pl