Bartosz Bereszyński z pierwszą bramką w Serie A! [WIDEO]

Bartosz Bereszyński po ponad czterech latach gry we Włoszech strzelił pierwszego gola w Serie A. Reprezentant Polski zdobył bramkę w spotkaniu przeciwko Cagliari.

Pierwsze trafienie Bereszyńskiego w Serie A

Bartosz Bereszyński występuje w Sampdorii od 2017 roku i niemal od samego początku jest ważną postacią zespołu. Do niedzielnego pojedynku piłkarz miał na koncie 123 występy i pięć asyst w zespole z Genui. Na swoje pierwsze ligowe trafienie reprezentant Polski musiał jednak poczekać cztery lata.

W niedzielnym spotkaniu z Cagliari 28-letni prawy obrońca przełamał swoją niemoc strzelecką we Włoszech. Bartosz Bereszyński w 78. minucie wysunął się na prawą stronę pola karnego zespołu z Sardynii. Chociaż zapewne celem dalekiego wyjścia było podanie do kolegów z drużyny, piłkarz znalazł się w dogodnej sytuacji do tego, by zakończyć akcję. I trzeba przyznać, że zanotował ładne trafienie.

ŚWIETNY STRZAŁ BERESZYŃSKIEGO 💣 🇵🇱 Polak idealnie wykończył akcję i zdobył swoją pierwszą bramkę w Serie A TIM 👏 🇮🇹 #włoskarobota pic.twitter.com/lBG3TwPxbF — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 7, 2021

Sampdoria wskoczyła do górnej połowy tabeli

Koniec końców, spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Dwie minuty po golu Bereszyńskiego bramkę dla Sampdorii zdobył Manolo Gabbiadini, aczkolwiek w doliczonym czasie wyrównał Radja Nainggolan. Dzięki remisowi drużyna z Genui awansowała na dziesiąte miejsce w lidze. Zespół zgromadził do tej pory 32 punkty i za tydzień zmierzy się w lidze z Bologną.