Juventus – FC Porto. Typy, kursy (09.03.2021)

Liga Mistrzów wraca do gry, a rewanże są często zdecydowanie ciekawsze od pierwszych spotkań w dwumeczu. Bardzo ciekawie zapowiada się starcie Juventusu z FC Porto, bo choć faworytem do awansu jest ekipa z Włoch, to w pierwszym meczu lepsi okazali się Portugalczycy którzy mają nadzieję na sprawienie niespodzianki w Turynie. Bukmacherzy nie mają jednak większych wątpliwości i obstawiają wygraną Juventusu, który w swoich szeregach ma zdecydowanie bardziej doświadczonych graczy od zawodników FC Porto. Mimo wszystko w piłce nożnej wszystko jest możliwe i nie można wykluczyć awansu portugalskiej ekipy do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Szykuje się naprawdę bardzo ciekawe starcie w Turynie, które powinno stać na bardzo wysokim poziomie.

Juventus – FC Porto zapowiedź (wtorek, 21:00)

Gospodarze dzisiejszego starcia po ostatniej wygranej nad Lazio mają nadzieję na kolejne zwycięstwo na własnym obiekcie, które tym razem pozwoli im awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Juventus na krajowym podwórku nie gra zbyt dobrze i raczej Starej Damie będzie bardzo ciężko o obronę mistrzostwa Włoch, ale wszystko jest wciąż możliwe i nie można skreślać tej utytułowanej drużyny z walki o tytuł. Dzisiejsze starcie będzie dla włoskiej ekipy bardzo ważne, bo brak awansu będzie dla fanów Juventusu wielkim rozczarowaniem.

Goście dzisiejszego meczu również nie mogą za bardzo liczyć na mistrzostwo na własnym podwórku, bo Sporting uciekł już na wiele punktów i na pewno nie będzie graczom Porto łatwo odrobić taką stratę do swoich rywali. Mimo wszystko goście dzisiejszego meczu mogą sprawić ogromną niespodziankę na europejskiej arenie i na pewno fani FC Porto wierzą w to, że ich ulubieńcy będą w stanie wyrzucić Juventus z Ligi Mistrzów. Nie będzie to łatwe zadanie, ale skoro gracze z Portugalii już raz pokonali włoską ekipę to dzisiaj mogą zrobić to samo.

Juventus – FC Porto kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Juventus. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.45. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Juventus – FC Porto, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 4.50. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 7.25.

Juventus – FC Porto nasze typy

Choć w pierwszym spotkaniu to ekipa z Portugalii okazała się lepsza, to Juventus na własnym obiekcie gra naprawdę dobrze i można spodziewać się zdecydowanie lepszego występu po ekipie z Włoch. Dodatkowo Cristiano Ronaldo w Lidze Mistrzów prawie zawsze znajduje dodatkowe pokłady sił i być może Portugalczyk po raz kolejny pokaże się z fantastycznej strony w kluczowym dla jego drużyny momencie. Gracze Porto na pewno wierzą w to, że uda im się utrzymać przewagę, ale nie będzie to łatwe zadanie, a ekipa gospodarzy jest zdecydowanie bardziej doświadczona w tego typu meczach. Z tego powodu można spodziewać się pewnej wygranej gospodarzy i awansu Juventusu do 1/4 finału Ligi Mistrzów.

Juventus – FC Porto | Typ: handicap: Juventus -1 @2.23 BETFAN

Juventus – FC Porto | Typ: Juventus wygra i powyżej 1,5 gola w całym meczu @1.66 BETFAN