Leicester – Sheffield United. Typy, kursy (14.03.2021)

Choć starcie Leicester z Sheffield United na papierze nie zapowiada się bardzo ciekawie to wbrew pozorom goście nie mają już wiele do stracenia i na pewno będą oni chcieli postraszyć swoich rywali, którzy potrzebują kolejnego zwycięstwa żeby umocnić się na miejscu w czołowej czwórce Premier League. Bukmacherzy nie mają jednak większych wątpliwości i stawiają na gospodarzy, którzy w tym sezonie grają zdecydowanie lepiej od swoich dzisiejszych rywali. Mimo wszystko w Premier League wszystko jest możliwe i nie można nigdy wykluczać żadnych niespodzianek. Dzisiejsze starcie zapowiada się naprawdę ciekawie i być może będziemy świadkami sensacji, która zmieni układ w czołowej czwórce Premier League.

Leicester – Sheffield United zapowiedź (niedziela, 15:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania mają jeden cel na końcówkę sezonu – zająć miejsce w czołowej czwórce Premier League i zagrać w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. Nie będzie to na pewno bardzo łatwe zadanie do wykonania, bo kilka ekip jest bardzo blisko Leicester i te drużyny też mają ochotę na zagranie w najlepszej europejskiej lidze w przyszłym sezonie. Mimo wszystko dzisiejsze starcie nie powinno należeć do tych trudnych i gracze Leicester na pewno liczą na zdobycie kolejnych trzech ważnych punktów do kolekcji.

Goście dzisiejszego starcia pogodzili się już raczej ze swoim losem. Gracze Sheffield wciąż mają matematyczne szanse na utrzymanie w Premier League, ale w tym momencie to zawodnicy tej drużyny potrzebują już jakiejś ogromnej serii zwycięstw, która pozwoli im wygrzebać się z tej bardzo trudnej sytuacji. Mimo wszystko trzeba wierzyć do końca i fani Sheffield mają nadzieję, że ich ulubieńcy będą w stanie utrzymać się w Premier League. Nie będzie to łatwe, ale być może dzisiejsze spotkanie z ekipą z TOP4 okaże się przełomowe i Sheffield ruszy w górę tabeli.

Leicester – Sheffield United kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Leicester. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.52. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Leicester – Sheffield United, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 4.15. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 6.60.

Leicester – Sheffield United nasze typy

Nie bez powodu gospodarze dzisiejszego starcia są faworytami tego meczu. Zawodnicy Leicester podejmą na własnym obiekcie ekipę Sheffield United, która w tym sezonie nie bez powodu znajduje się na ostatniej pozycji w ligowej tabeli. Mimo wszystko goście tego starcia na pewno będą chcieli pokazać się z dobrej strony w starciu z przeciwnikiem, który walczy o miejsce w czołowej czwórce Premier League. Gospodarze nie grają już w Lidze Europy, więc na pewno zawodnicy Leicester będą gotowi na to spotkanie, które na pewno chcą wygrać. Można dzisiaj spodziewać się dominacji Lisów i pewnego zwycięstwa ekipy, która w tym momencie znajduje się w czołowej czwórce Premier League.

Leicester – Sheffield United | Typ: handicap: Leicester -1 @2.47 BETFAN

Leicester – Sheffield United | Typ: Vardy strzeli przynajmniej dwa gole @4.50 BETFAN