Zakład bez ryzyka 100 PLN w Noblebet!

Od wtorku (16.03 od 10:00) do czwartku (18.03 do 23:59) Noblebet będzie oferował promocję Zakład bez ryzyka 100 PLN. Jest to zatem idealna okazja do zagrania kuponu na Ligę Mistrzów bądź też Ligę Europy!

W promocji należy pobrać bonus od depozytu, następnie postawić zakład za środki bonusowe o kursie minimalnym 1.85, a w przypadku niepowodzenia gracz otrzyma 10% zwrot stawki. Zwrot ten będzie do wykorzystania przy zagraniu zakładu kombinacyjnego z kursem min. 3.00, co uwolni mnożnik x10 (dając możliwość zagrania za pełny zwrot – 100% stawki).

Bonus w zakładce “Wpłata” widoczny będzie dla wszystkich graczy, którzy dokonali minimum jednego depozytu.