Lech Poznań – Jagiellonia Białystok. Typy, kursy (20.03.2021)

Lech Poznań w sobotni wieczór podejmie na własnym stadionie Jagiellonię. Czy podopieczni Dariusza Żurawia spróbują zbliżyć się do pucharowych lokat?

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok zapowiedź

“Kolejorz” w rundzie wiosennej pnie się w górę ligowej tabeli. Podopieczni Dariusza Żurawia aktualnie znajdują się na szóstej lokacie, z 29 punktami na koncie. W czterech poprzednich meczach drużyna trzy razy wygrała i raz zremisowała. Może pogrążona w kryzysie Jagiellonia okaże się kolejnym dostarczycielem punktów dla Lechitów?

Wyniki białostoczan w ostatnim czasie mogły pozostawiać wiele do życzenia. Od pierwszego meczu w 2021 roku Jaga nie wygrała bowiem ani razu. Dlatego też Bogdan Zając ostatecznie musiał się pożegnać z posadą trenera. 12. pozycja i 25 punktów to z pewnością wynik, który nie zadowala zespołu, który aspiruje do górnej części tabeli.

Poprzedni mecz drużyn w Poznaniu zakończył się pogromem. Pod koniec ubiegłego sezonu Lechici wygrali aż 4:0 po dwóch bramkach Christiana Gytkjaera oraz jednym Pedro Tiby i Jakuba Kamińskiego. Czy znowu “Kolejorz” okaże się wyraźnie lepszy na własnym stadionie?

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok kursy

Wyraźnym faworytem bukmacherów w tym pojedynku jest drużyna “Kolejorza”. Szanse na triumf Lechitów wynoszą 1.52, natomiast ich rywali aż 6.05. Z kolei remis oceniono na kurs 4.40.

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok typy

Patrząc na ostatnią formą zespołów, górą powinni być gospodarze. Nie powinno tutaj zdziwić, jeśli Lechici zachowają czyste konto i zdobędą bramki w obu połowach. Na pewno zespół Dariusza Żurawia będzie chciał tutaj awansować o kolejne miejsce w tabeli.

Lech – Jagiellonia | Typ: Lech strzeli w obu połowach @2.29 STS

Lech – Jagiellonia | Typ: Lech wygra do zera @2.50 STS

Fot. lechpoznan.pl/Przemysław Szyszka